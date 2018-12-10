DAÜ Mimarlık Fakültesi “Yaşam Boyu Öğrenme” etkinliklerine devam ediyor

DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda DAÜ Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Başkanı olan Doç. Dr. Şükrü Tüzmen, DAÜ Mimarlık Fakültesi’nin “Yaşam Boyu Öğrenme” teması altında düzenlenen etkinlikte “Ethics in Academia-Akademide Etik” başlıklı bir seminer verdi. Akademide etik, üretimin farklı aşamaları ve karşılaşılan sorunların mercek altına alındığı seminerde Doç. Dr. Tüzmen, çeşitli araştırma örneklerinden yola çıkarak akademik özgürlük, etik ve bilim politikalarının içeriği ve sınırlarını tartıştı.

Doç. Dr. Tüzmen, konu ile ilgili sorularla katılımcıları akademide etik ve araştırmaların özgünlüğü üzerine düşünmeye teşvik etti. Doç. Dr. Tüzmen’in kendi deneyimlerini de aktardığı, üniversitede etik yaklaşımları ve karşılaşılan örnekleri de işlediği sunumunda, akademisyenler ve lisansüstü öğrencileri için farkındalık yaratmak amaçlandı. Etkinliğin sonunda DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Dinçyürek, Doç. Dr. Tüzmen’e sertifika ile anı olarak etkinliğin posterini takdim etti ve Etik Kurulu ile Mimarlık Fakültesi’nin iletişimde kalacağı, sunumda tartışılan ve karşılaşılan problemlerin çözümü için ortak çalışmalar yürütüleceğini belirtti.