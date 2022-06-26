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DAÜ-SEN: “Ağaç dikme seferberliği ilan edilmelidir”

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DAÜ-SEN, 2022 ve 2023 yılı için ağaç dikme seferberliği ilan edilmesi gerektiğini kaydetti.
DAÜ-SEN: “Ağaç dikme seferberliği ilan edilmelidir”

DAÜ-SEN, 2022 ve 2023 yılı için ağaç dikme seferberliği ilan edilmesi gerektiğini kaydetti.

 DAÜ-SEN’den yapılan yazılı açıklamada, dört gün süren ve binlerce dönüm ağacın ve "ağaççığın" yok olması, binlerce hayvanın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yangının herkesi derinden üzdüğü kaydedildi.

 Yangın önleme, imar politikası, yangına müdahale, yangın için insan kaynağı ve araç mobilizasyonu konularında çıkarılması gereken çok ciddi dersler olduğu belirtilen açıklamada, devlet organizasyonu ve toplumsal duyarlılık konularında genel bir zafiyet olduğunun aşikar olduğu savunuldu.

 “Gerekli dersler çıkarılmalı, eleştiri ve özeleştiri yapılmalıdır. Ancak önümüzdeki dönemde en az bunun kadar acil bir başka görev daha vardır: Yaralarımızı sarmak. Bunun için iki yıllığına ağaç dikme seferberliği ilan edilmelidir. Şehirlerde, kasaba ve köylerde çok ciddi oranda yeşil alan atıl haldedir. Bu alanlara ülkemizin iklimine uygun, fauna ve florasıyla uyumlu, başka anomaliler yaratmayacak ağaç dikilmesi, bir plan çerçevesinde okulların, sivil toplum örgütlerinin, gönüllü bireylerin, iş insanlarının, siyasi partilerin görevlendirilmesi gerekmektedir.” ifadeleri kullanılan açıklamada, vatandaşların kendi arazilerine ağaç dikmesi için ücretsiz fidan dağıtımı yapılması ve bu amaçla kurum ve kuruluşların yeni yılda üyelerine fidan hediye etmesi gerektiği kaydedildi.

 Ormanlık alanlara ağaç ekimi için silahlı kuvvetlerin, polisin, üniversitelerin, okulların, inşaat şirketlerinin, partilerin ve sendikaların genel bir seferberliğin parçası kılınması gerektiği belirtilen açıklamada, bu amaçla her bir kurumun dikim yapacağı alanın ve dikilecek ağaç sayısının 2022 sonbaharında istişareyle ve diyalogla belirlenmesi gerektiği kaydedildi.

 Yangının bitkiler ve hayvanlar üzerindeki korkunç etkilerini azaltmak için en azından 2 yıl her türlü av, konut dışı pikniğin yasaklanması, yanan ormanlık alanların imara kapatılmasına yönelik yasal tedbirlerin de alınması gerektiği kaydedilen açıklamada, “Ülkemizin doğası çok ciddi yaralar almıştır. Bu yaralar ancak genel bir seferberlikle kapatılabilir. Görev herkesindir. Bu seferberliğe öncülük edecek olan ise hükümettir. Siyasi çekişmeleri bir kenara koyarak sözde değil yaptığımız işlerle, doğa için iş birliğimizle uygar insanlar olduğumuzu göstermeliyiz.” ifadeleri kullanıldı.

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