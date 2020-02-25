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DAÜ-SEN Basın Açıklaması

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DAÜ-SEN Basın Açıklaması
DAÜ-SEN Basın Açıklaması

Sendikamız, Vakıf Yöneticiler Kurulunun eski DAK-DAİ okullarının 10 yıllığına
kiralandığına dair kararını kınamaktadır. Bu karar, söz konusu okulların ikinci kez
peşkeşi anlamına gelmektedir.

Açıkça belli oluyor ki bu siyasi bir karardır ve
ekonomik akılla, üniversitenin çıkarlarıyla ilgisi yoktur.
VYK'nın bu kararının öncesinde, istifa etmiş Rektör Prof.Dr. Sayın Necdet Osam ve
çalışma arkadaşları 6 yıllık görev süresince okulların geri alınmasına dair hiçbir adım
atmamıştır.

Rektör ve ekibi müfredat hazırlamamış, kadro için çalışma yapmamış,
konunun ekonomik zeminini planlamamış, 6 yılı bu konuda sessizce geçirmiştir. Bu
bağlamda Sayın Osam'ın sitemi, diğer konulardaki ifadeleri gibi, gerçeği
yansıtmamaktadır. 
 

VYK bu kararı alırken sendikamızı paydaş görmemiştir. Peki VYK, DAÜ'nün önündeki
mali ve idari sorunları paydaş görmedikleriyle nasıl çözecektir? Bu aşamadan sonra
bunun zora girdiği açıktır.
 

Sendikamız, bu konuda çok yönlü hukuk süreci başlatacaktır.

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