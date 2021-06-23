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DAÜ-SEN: Yüz Yüz Eğitim İçin Tüm Önlemleri Almalıyız

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Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası DAÜ-SEN, Eğitim ve Kültür Bakanı Sn. Olgun Amcaoğlu'nu ziyaret ederek 2021-2022 akademik ve eğitim yılında yüz yüz eğitime geçmek için alınacak önlemler konusundaki görüşlerini paylaştı.
DAÜ-SEN: Yüz Yüz Eğitim İçin Tüm Önlemleri Almalıyız

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası DAÜ-SEN, Eğitim ve Kültür Bakanı Sn. Olgun Amcaoğlu'nu ziyaret ederek 2021-2022 akademik ve eğitim yılında yüz yüz eğitime geçmek için alınacak önlemler konusundaki görüşlerini paylaştı.

DAÜ-SEN görüşmede kesintisiz bir eğitim ve öğretim yılı için ülkenin sağlık şartlarının bozulmaması, ülkede aşılamanın %70'e varması ve önlem olarak öğrencilere aşı uygulanması gerektiğini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nden gelecek yükseköğretim öğrencileri ve velilerinin aşılı olacağı bilinmektedir. Uluslararası öğrencilerin güvenli şartlarda öğrenim görebilmesi için bugünden aşı tedarikinin sağlanması gerekmektedir.

 

DAÜ-SEN

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