  • BIST 10792.53
  • Altın 2422.752
  • Dolar 32.1814
  • Euro 34.8835
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

DAÜ Uluslararası Gece Etkinliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu: 26. Bahar Festivali'nde Kültürler Buluştu

» »
DAÜ'de Gerçekleşen Uluslararası Gece Etkinliği, Renkli Atmosferiyle Dikkat Çekti: Öğrenciler Kültürlerini Tanıttı, Danslar ve Müzikle Coştu
DAÜ Uluslararası Gece Etkinliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu: 26. Bahar Festivali'nde Kültürler Buluştu

DAÜ’DE ULUSLARARASI GECE ETKİNLİĞİ RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Uluslararası Öğrenci Aktivite ve Öğrenci Cemiyetleri Birimi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Gece etkinliği 26. Bahar Festivali kapsamında Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirildi. Oldukça renkli bir ortamda biraraya gelen öğrenciler kurdukları stantlarda kendi kültürlerini tanıtma fırsatı buldular.

 

Yoğun ilgi ve katılım gören etkinliğe Afganistan, Sri Lanka Azerbaycan, Sudan, Bangladeş, Suriye, Botsvana, Tacikistan, Kamerun, Tanzanya, Kongo, Türkmenistan, Mısır, Uganda, Eritre, Yemen, Esvatini, Zimbabve, Etiyopya, Gambiya, Hindistan, İran, Ürdün, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Libya, Malavi, Fas, Mozambik, Namibya, Nijerya, Umman, Pakistan, Filistin, Filipinler, Sierra Leone ve Güney Afrika ülkelerinden öğrenciler katıldı. Etkinlik, öğrencilerin ülke bayrakları eşliğinde yürümesinin ardından başladı.

 

Gerçekleştirilen bayrak gösterisinin ardından yapılan açılış konuşmaları kapsamında, DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, etkinliğe katılan ülke öğrencilerine seslenerek hepsine hoş geldiniz dedi. Kariyer yolculuklarında ve eğitim hayatlarında DAÜ’yü seçen öğrencilere teşekkürlerini ileten Prof. Dr. Öztüren, DAÜ’nün çok kültürlü bir yapıya sahip olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Öztüren konuşmasının sonunda geceye katılan herkese iyi eğlenceler diledi.

 

Birbirinden renkli görüntülere sahne olan etkinlik programı kapsamında, Kıbrıs Türk Halk Dansları gösterisinin yanında öğrenciler kendi ülkelerine özgü dans performanslarını sergilediler. Gecede, canlı müzik performanslarının yanı sıra sahne alan DJ’lerin gerçekleştirdiği performanslar eşliğinde geceye katılanlar unutulmaz saatler yaşadılar.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Kutladı18 Mayıs 2024 Cumartesi 13:37
  • KKTC, Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu’nda Temsil Edildi17 Mayıs 2024 Cuma 11:01
  • DAÜ'de Renkli Geçen 26. Bahar Festivali Başladı16 Mayıs 2024 Perşembe 17:34
  • DAÜ'de 16. Psikoloji Günleri, Teknoloji ve Psikoloji Alanlarında Yenilikçi Sunumlarla Gerçekleştirildi16 Mayıs 2024 Perşembe 17:21
  • Türkiye-Azerbaycan, Azerbaycan-KKTC ve Türkiye-KKTC Parlamentoları DAÜ'yü Ziyaret Etti15 Mayıs 2024 Çarşamba 16:48
  • DAÜ’de Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek'in Katılımıyla Eczacılık Günü Kutlandı15 Mayıs 2024 Çarşamba 16:47
  • DAÜ, THE Genç Üniversiteler Sıralaması'nda Dünyanın En İyi 151. Üniversitesi Oldu14 Mayıs 2024 Salı 15:47
  • DAÜ'de Rock Rüzgarı Esti: "Rock'n EMU" Etkinliği Coşkuyla Gerçekleştirildi14 Mayıs 2024 Salı 15:46
  • DAÜ 26. Bahar Festivali'ne Hazır, Renkli ve Dolu Dolu Etkinlikler Başlıyor14 Mayıs 2024 Salı 10:52
  • DAÜ'de Eczacılık Günü Kutlamaları14 Mayıs 2024 Salı 10:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti