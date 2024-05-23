DAÜ Uluslararası Gece Etkinliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu: 26. Bahar Festivali'nde Kültürler Buluştu

DAÜ’DE ULUSLARARASI GECE ETKİNLİĞİ RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Uluslararası Öğrenci Aktivite ve Öğrenci Cemiyetleri Birimi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Gece etkinliği 26. Bahar Festivali kapsamında Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirildi. Oldukça renkli bir ortamda biraraya gelen öğrenciler kurdukları stantlarda kendi kültürlerini tanıtma fırsatı buldular.

Yoğun ilgi ve katılım gören etkinliğe Afganistan, Sri Lanka Azerbaycan, Sudan, Bangladeş, Suriye, Botsvana, Tacikistan, Kamerun, Tanzanya, Kongo, Türkmenistan, Mısır, Uganda, Eritre, Yemen, Esvatini, Zimbabve, Etiyopya, Gambiya, Hindistan, İran, Ürdün, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Libya, Malavi, Fas, Mozambik, Namibya, Nijerya, Umman, Pakistan, Filistin, Filipinler, Sierra Leone ve Güney Afrika ülkelerinden öğrenciler katıldı. Etkinlik, öğrencilerin ülke bayrakları eşliğinde yürümesinin ardından başladı.

Gerçekleştirilen bayrak gösterisinin ardından yapılan açılış konuşmaları kapsamında, DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, etkinliğe katılan ülke öğrencilerine seslenerek hepsine hoş geldiniz dedi. Kariyer yolculuklarında ve eğitim hayatlarında DAÜ’yü seçen öğrencilere teşekkürlerini ileten Prof. Dr. Öztüren, DAÜ’nün çok kültürlü bir yapıya sahip olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Öztüren konuşmasının sonunda geceye katılan herkese iyi eğlenceler diledi.

Birbirinden renkli görüntülere sahne olan etkinlik programı kapsamında, Kıbrıs Türk Halk Dansları gösterisinin yanında öğrenciler kendi ülkelerine özgü dans performanslarını sergilediler. Gecede, canlı müzik performanslarının yanı sıra sahne alan DJ’lerin gerçekleştirdiği performanslar eşliğinde geceye katılanlar unutulmaz saatler yaşadılar.