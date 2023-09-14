DAÜ VYK'dan Rektör Prof. Aykut Hocanın'a muhtıra! Hocanın'ın istifa etmesi bekleniyor...

DAÜ VYK'dan , Rektör Aykut Hocanı'na muhtıra!

DAÜ'de üzerinde uzlaşılan protokol taslağını bir türlü bitirmek bilmeyen Rektör Aykut Hocanın'a DAÜ-VYK Başkanı'ndan muhtıra geldi ve bugün VYK tarafından Rektörlüğe gönderilen yazıda Rektör Aykut Hocanın'ı görevini yapmamakla suçlandı.

VYK Başkanı Dr. Eral Özcenk tarafından Rektör Aykut Hocanın'a gönderilen yazıda "Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanlığı tarafından üniversitemizin geleceği açısından elzem olan ve uzun bir süreden beridir bütçemizdeki mali sorunların aşılabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar ve birçok Hükümet yetkilisiyle yapılan toplantılar neticesinde hazırlanan protokol taslağı dikkate alınarak, hazırlanması ve/veya yemden düzenlenmesi gereken mevzuat ve/veya tedbirlere ilişkin müteaddit kez talep edilmesine rağmen henüz bir sonuca varılamadığı gözlemlenmektedir" dendi.

REKTÖR YETERSİZ

DAÜ VYK Rektör Aykut Hocanın'ı sorunları çözmekle yetersiz bulduğunu da gönderdiği yazıda belirtti ve protokol taslağındaki takvime bu nedenle uyulmadığını belirtti.

Aykut Hocanın'ın bu tavırlarından dolayı Üniversite'nin bir çok dava ve mali yükümlülükle karşı kaşıya olduğu da belirtildi.

DAÜ VYK Rektör Aykut Hocanın'ın sorumluluklarını layıkıyla yerine getirmediğini kanaatine vardığını da aynı yazıda belirti.

HOCANIN İSTİFA EDECEK VEYA GÖREVDEN ALINACAK

Gelinen süreçte Rektör Aykut Hocanın'ın Üniversitenin önünü açmak ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratmak için istifa etmesi bekleniyor. Aykut Hocanın'ın bunu yapmaması durumunda görevden alınacağı öğrenildi.