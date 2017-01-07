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DEAŞ elebaşlarından Mahmut El-Isevi öldürüldü

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DEAŞ elebaşlarından Mahmut El-Isevi öldürüldü
DEAŞ’ın istihbarat ve medya yapılanmasında görev alan elebaşlarından Mahmut el-Isevi adlı teröristin Rakka yakınlarında ABD öncülüğündeki koalisyonun gerçekleştirdiği hava saldırısında öldürüldüğü bildirildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, "Isevi’nin Felluce’den Rakka’ya geçmeden önce DEAŞ’ın medya ve istihbarat yapılandırmasında görev yaptığı, örgüt içerisinde talimatların ve propaganda malzemelerinin akışından sorumlu olduğu" kaydedildi.

Açıklamada, Isevi’nin dış operasyonlarını koordine eden örgüt mensupları ile bölgeler arası seyahat ettiği ve 2 kasımda öldürülen DEAŞ'ın Orta Doğu Emiri Abdülbasit el-Iraki ile yakın ilişkisinin bulunduğu belirtildi.

CENTCOM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"El-Isevi 2016 yılında koalisyon tarafından örgütün dış operasyonları ağından öldürülen on altıncı liderdir. Onunla birlikte, DEAŞ’ın terör saldırılarını planlayan liderlerinin art arda öldürülmüş olması ile birlikte onun da öldürülmüş olması örgütün bölgeler arası terör saldırılarını daha da geriletmiştir. Koalisyon, müttefik ve koalisyon ortakları olan ülkelerde terör saldırısı planlayan DEAŞ liderlerini takip edip, etkisiz hale getirmeye devam edecektir."

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