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Demokrasi Ortaokulu'nda bir öğrenci pozitif

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Lefkoşa'daki Demokrasi Ortaokulu'nda bir öğrencinin test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu...
Demokrasi Ortaokulu'nda bir öğrenci pozitif

Demokrasi Ortaokulu Müdürü Emine Garanti, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, bir öğrencinin PCR test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Okul Müdürü, öğrencinin tedavi altına alındığını, ailesinin ise izole altına alındığını ifade etti.

Garanti, söz konusu öğrencinin son bir haftadır halsizlik hissettiği için okula gitmediğini belirterek, velilere "ateş, halsizlik hisseden çocuklarını okula göndermeleri" yönünde çağrıda bulundu.

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