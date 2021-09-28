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Demokrat Parti gençlerle daha da güçleniyor

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Demokrat Parti (DP), Mağusa İlçesi Piyale Paşa Mahallesi’nde gençlik örgütünü kurdu.
Demokrat Parti gençlerle daha da güçleniyor

DP Mağusa Gençlik Kolları Başkanı Hamza Hamzalar’ın organizesinde, gençlerle bir araya gelerek kurulma kararı alınan Piyale Paşa Mahallesi Gençlik Örgütü, dün akşam Demokrat Parti Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun katılımıyla birlikte faaliyete geçti.

Demokrat Parti Mağusa ilçe binasında bir araya gelen gençler, örgütün oluşturulmasının ardından başkanlarını seçti. Ufuk Akkuş’un başkanlığa getirildiği yeni örgüt, ilk toplantısını Ataoğlu ile birlikte gerçekleştirdi.

Örgütün kurulmasının yanı sıra yeni üyelerin de katılımının gerçekleştiği toplantıda Ataoğlu, yeni örgütün oluşturulmasında emeği geçen, başkanlığa seçilen ve DP’ye yeni katılan üyelere hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

“GELECEK SİZLERLE BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜ OLACAK”

Gençlerin gelecek için ne kadar önemli olduğuna vurgu yapan Ataoğlu toplantıda yaptığı konuşmada şunları kaydetti; “Geleceğimiz olan siz gençlere daha mutlu, daha itibarlı, daha güçlü bir KKTC bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bunun bilinci ile birlikte birlik ve beraberlik, gailemiz siz gençler ve memleketimiz düşüncesini aklımızdan hiç çıkarmıyoruz. Yarınlar sizlerle birlikte daha güçlü olacak. Yeni gelen ve heyecanlı gençlerimizle birlikte hareket edip daha güzel, daha güçlü bir geleceğe hazırlanıyoruz. Sizlerin de ortaya koyacakları vizyon ve misyon bizim daha fazla güçlenmemize vesile olacaktır. Bizler her zaman gençlerimize inandık ve onların yanında yer aldık. Bugün burada olan tüm kardeşlerimizi kucaklıyorum. Yeni gelecek gençlerimizle birlikte Demokrat Parti gücüne güç katmaya devam edecektir. Bizlere güvendiğiniz için sizlere ayrı ayrı teşekkür ederim” açıklamasında bulundu.

Toplantı sonrası gençlerle ayrı ayrı ilgilenen Ataoğlu, gençlerle görüş alışverişinde bulundu, onların beklentilerini ve sorunlarını da dinledi. 

 

 

 

Demokrat Parti Basın

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