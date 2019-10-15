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Denetimlerde 5 kişiye tutuklama, 2 kişiye yasal işlem

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Suçla operasyonel mücadele denetimleri doğrultusunda suç işledikleri tespit edilen 5 kişi tutuklandı; 2 iş yeri işletmecisine de yasal işlem uygulandı.
Denetimlerde 5 kişiye tutuklama, 2 kişiye yasal işlem

7-13 Ekim tarihleri arasında, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında ülke genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucu, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen üç kişi, aracında tecavüzi alet (sopa) bulundurduğu tespit edilen bir kişi, hakkında tutuklama emri bulunan bir kişi tutuklandı. 

Müzik izni sona eren bir cafe-bar ve alkollü içki satış temdit izni olmadığı tespit edilen iki iş yeri işletmecisi hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

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