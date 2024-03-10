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Denetimlerde 6 kişi tutuklandı

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Denetimlerde 6 kişi tutuklandı
Denetimlerde 6 kişi tutuklandı

 

Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimleri kapsamında, toplam 561 kişi aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, 6 kişi ise tutuklanmıştır.

 

Asayiş Denetimler Kapsamında;

  • Ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 2 kişi tutuklandı.

  • Kapatma saatine uymadığı tespit edilen toplam 3 işyeri işletmecisi ve

  • Müzik yayın izni olmadığı halde, ses yükseltici alet kullanmak suretiyle müzik yayını yaptığı tespit edilen 1 işyeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.

 

Trafik Denetimleri Kapsamında; 

Toplam 2,477 araç sürücüsü kontrol edildi ve çeşitli trafik suçlarından toplam 555 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 4 sürücü tutuklandı ve 44 araç ise trafikten men edildi.

 

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

364’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 

23’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 

3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 

30’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 

12’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 

27’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 

5’i sigortasız araç kullanmak

2’si trafik ışıklarına uymamak

2’si kayıtsız araç kullanmak

1’i aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak ve

86’sı diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.

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