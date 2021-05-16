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Deniz: Eğer 2022'yi kazanmak istersek aşılanma programı ve buna bağlı ödeme planını hemen yapmamız gerekir.

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Deniz: Eğer 2022'yi kazanmak istersek aşılanma programı ve buna bağlı ödeme planını hemen yapmamız gerekir.
Deniz: Eğer 2022'yi kazanmak istersek aşılanma programı ve buna bağlı ödeme planını hemen yapmamız gerekir.

Ekonomi ve Turizm Eski Bakanlarından Derviş Kemal Deniz hükümete aşı konusunda uyarılarda bulundu.

Deniz'in paylaşımı şöyle:

Bundan 4 ay önce 23 Ocak tarihinde Twitter ve Facebook ta yazdığım bir yazıda Biontech aşısının acilen satın alınıp halkın aşılanması gerektiğinden bahsetmiştim.

Öncelikle bu girişimin devletin bir görevi olduğunun kabul edilmesi gerekir.

Her ne kadar özel sektör de ,saman alevi gibi yanıp sönen söylemlerde bulunmuşsa da , esasen iş yine de hükümete düşmektedir.

Dört aydır aşının satın alınması ile ilgili herhangi bir girişim yapılmadığı gibi, hükümet Türkiyeden aşı bekleme kolaylığına yatmış , açıkça bize karşı herşeyde olduğu gibi aşıda da ayırımcılık yapan Güneydeki hükümete yüklenmek dışında elle tutulur bir getiri elde etmemiştir.

Öncelikle “ Devletimiz” var deyip mangalda kül bırakmayan kişilerin bu devletin yapmakla yükümlü olduğu şeylere ve halka verdiği hizmetin boyutuna bakmaları gerekir.

Yoksa devlet sadece sağılacak bir inek olarak görülüp sadece sağanlar faydalanacaksa ,devletin ne kadar etkin çalıştığı konusunda sorular sormamız gerekmektedir.

Netice itibarı ile çözüm, bugünden başlayarak bazı bilinçli doktor arkadaşların da şahsi girişimleri ile görüşme yaptıkları gibi devletin bu arkadaşlardan bilgi alarak Biontech firmasından en az 150,000 kişinin aşılanacağı 300,000 doz aşı sipariş etmesidir.

300,000 doz aşının KKTC Hükümetine maliyeti Altı Milyon Dolar olup bunun TL karşılığı da 50 Milyon Türk Lirasıdır.

Devletin bunu ödeyecek parası yoksa, KKTC nde faaliyet gösteren bankalardan 1 yıl süreli borç alarak ödemeyi gerçekleştirebilir.

Aşı için borçlanılacak miktarın geri ödenmesine kaynak olarak da işyerlerine özel sağlık vergisi uygulamak kaynak olacaktır.

Tabii ki aşının tederiki için bir zaman dilimine ihtiyaç vardır. Eğer sipariş verilip tedarik anlaşmasına varılır ve her hafta 15,000 doz aşı getirilirse yoplumun yüzde sekseninin aşılanması 5 ayda tamamlanmış olacaktır.

Bu da Kasım 2021 sonu demektir.

2021 yılında başta turizm olmak üzere belirli sektörlerin tamamen açılması mümkün değildir ve 2021 yılı tamamen kaybedilmiştir.

Eğer 2022 yi kazanmak istersek aşılanma programı ve buna bağlı ödeme planını hemen yapmamız gerekir.

Pandeminin başından beri söylüyorum. Sağlık Bakanlığı, Eknomi Bakanlığı ve Maliye Bakanlığından oluşan bir kriz komitesi oluşması ve kararları beraber üretmesi gerekirdi.

Ancak bu konuda etkili bir koordinasyon olmamış ülkenin sağlıkla beraber en önemli konusu olan ekonomideki beklentiler şansa bırakılmıştır.

Buna neden olarak da Sağlık Bakanlığının işi Türkiyeden aşı beklemeye havale etmesi, Ekonomi Bakanlığının tüm enerjisini Elektrik Kurumuna vermesi ve Maliye Bakanının da ay sonu devlet memur maaşlarının ödenmesi dışında birşey düşünmemesi etken olmaktadır.

Bu durum ekonominin geleceği açısından hiç de umut verici değildir.

Dünya açılmaya başladıkça pandemide dünyadan nasıl pay alınacağı üzerinde yaptığı planlamaları da devreye koymaktadır.

Eğer biz dünyadan pay alacak bir ekonomik yapı ile ilgili düşünce ortaya koymamış ve bakalım ne olacağa yatmışsak durumumuz vahim demektir.

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