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Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş hastaneye kaldırıldı

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Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş hastaneye kaldırıldı
Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş hastaneye kaldırıldı

Türkiye devrimci hareketinin sembol isimlerinden Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş hastaneye kaldırıldı. Bora Gezmiş, Hamdi Gezmiş’in yoğun bakıma alındığını duyurdu

Türkiye devrimci hareketinin sembol isimlerinden Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş hastaneye kaldırıldı.

Deniz Gezmiş'in ağabeyi Bora Gezmiş, kişisel sosyal medya hesabından kardeşi Hamdi Gezmiş’in yoğun bakıma alındığını açıkladı.

Bora Gezmiş açıklamasında şunları söyledi:

"Değerli Arkadaşlarım, kardeşim Hamdi Gezmiş geçirmiş olduğu beyin kanaması nedeniyle şu anda yoğun bakımda tedavi altındadır. Çarşamba günü ameliyatı gerçekleşecektir. Yakın ilgilerinizden dolayı ailemiz adına teşekkür ederiz."

 

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