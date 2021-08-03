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“Denizde Doğayı Hisset-3” Etkinliği Pazar Günü Alagadi-2 Sahilinde Yapılıyor

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“Denizde Doğayı Hisset-3” Etkinliği Pazar Günü Alagadi-2 Sahilinde Yapılıyor
“Denizde Doğayı Hisset-3” Etkinliği Pazar Günü Alagadi-2 Sahilinde Yapılıyor

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun, Girne Belediyesi, bazı dernekler ve bir amatör balıkçılık grubu ile iş birliğinde düzenlediği “Denizde Doğayı Hisset-3” adlı etkinlik pazar günü Alagadi 2 sahilinde gerçekleştiriliyor.

Başbakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, etkinlik, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Ogga Team, Kaplumbağaları Koruma Deneği, Girne Belediyesi, Medi Foundation Bağımlılıklarla Mücadele Derneği, Yaşama Sporla Bağlan Derneği, Yeşil Barış Hareketi, Girne Leo Kulübü, KKTC Fenerbahçeliler Derneği, EKOR Un Ürünleri ve Master Roaster Cafe ile işbirliğinde organize ediliyor.

Üçüncü kez gerçekleştirilecek “Denizde Doğayı Hisset” etkinliğinin hedefinin, çocuklara ve gençlere doğayı ve denizi sevdirmek, nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağalarının ülkemiz ve dünya açısından önemine dikkat çekmek, ailelere çocukları ile birlikte kaliteli zaman geçirmelerine olanak yaratmak olduğu belirtildi.

Tüm halka açık olarak pazar günü Alagadi 2 sahilinde yer alacak olan etkinlik, saat 17.00’de deniz kaplumbağaları için tehlike sahil atıkların temizliği ile başlayacak.

Çocukların ve ailelerin birlikte kaliteli vakit geçirmelerine imkan tanıyacak survivor, torba yarışı, ip çekme ve değnek oyunu olmak üzere eğlenceli ve ödüllü aktivitelerle devam edecek etkinlik, 19.30’da Kaplumbağaları Koruma Derneği ekibinin katılımcılarla birlikte yavru deniz kaplumbağalarının denize bırakılması ile sona erecek.

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