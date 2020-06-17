Denktaş: “Hükümet istifa etmemeli, seçimler Nisan 2021’e ertelenmeli”

Genç TV’de Nazar Erişkin’in programına konuk olan Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serdar Denktaş, “özel jet” tartışmalarıyla beraber gelen “hükümet istifa etmeli” şeklindeki yorumlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

“Hükümet devam etmeli” diyen Denktaş, iktidarın hem siyasi partilerle hem de Cumhurbaşkanlığı ile daha iyi ilişkiler kurması gerektiğini belirterek, Ekim ayında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de ertelenmesi çağrısında bulundu.

“Nisan 2021’den önce bir seçim iyi olmaz” diyen Denktaş, önümüzdeki haftalarda Meclis’in kapanacağını, Ekim’deki seçimler nedeniyle seçim yasaklarının başlayacağını, Kasım ayında da bütçe görüşmelerinin gerçekleşeceğini ifade ederek, “Eğer alacağımız kararlarla gelecek yılı kurtarmak istiyorsak, bu yıl çalışmamız lazım” dedi.

Hükümetin devam etmesi ve seçimin ötelenmesi gerektiğini yineleyen Denktaş, “İktidarla istişareyi çoğaltalım, Türkiye ile hep birlikte konuşalım, hep birlikte hükmedelim. Eğer hükümet memleketi düşünüyorsa, bu mümkün” şeklinde konuştu.