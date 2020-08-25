Denktaş: “Kimseye diklenmem ve kavga etmem, ama boyun da eğmem”

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, Devlete sahip çıkıp, iç barışı sağlayarak, hem Güney Kıbrıs, hem de Türkiye ile ilişkileri yeniden toparlamak, düzenlemek ve güzelleştirmek için uğraş vereceğini söyledi.

Denktaş. Güzelyurt Bel Sen Salonunda adaylığı için tertip edilen toplantıya katıldı. Sınırlı sayıda davetlinin katıldığı, maske ve sosyal mesafe kurallarının uygulanarak yapıldığı toplantıda eski Bakan, Demokrat Parti eski Milletvekili Dr.Mustafa Arabacıoğlu, katılımcılara bir sunum yaparak Denktaş’ın hükümetlerde görev yaptığı süreçlerde ortaya koyduğu vizyonu ve başarılarını anlattı.

Etkinlikte katılımcılara hitaben bir konuşma yapan Bağımsız aday Denktaş, adaylık fikrinin gelişmeye başlamasıyla bazı kamuoyu yaratıcılarının ortaya çıktığını ve kendisini adaylıktan vazgeçirmek için uğraş verdiğini ifade ederek: “Bilmedikleri bir şey vardı. Ben her şeyden önce bir Denktaş’ım. Zorluktan yılmam. Tam aksine zorluğun üstüne üstüne yürürüm” dedi.

Gün boyunca Lefke ve Güzelyurt’ta geziler ve görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade eden Denktaş, gördüğü tablonun ve kendisine yapılan yorumların “Nihayet oy verebileceğimiz bir aday var” şeklinde olduğunu söyledi.

İnsanların bir beklentisi olduğunun görüldüğüne vurgu yapan Denktaş: “Devlete sahip çıkmak, kendi iç barışımızı sağlamak. Hem Güney ile hem Türkiye ile ilişkileri yeniden toparlamak, düzenlemek ve güzelleştirmek. Ve dünyaya Türkiye ile birlikte ‘Sizin insan haklarını bu kadar ihlal etmeye hakkınız yoktur’ diyebilmek.İşte bütün bunları başaracağız. Bunu görüyorum” şeklinde konuştu.

Denktaş, her bölgeden partili olmayan, yıllardır duydukları güvensizlik nedeniyle sandığa gitmeyen bir çok kişinin kendisi için uğraş verdiğini belirterek her kesim ile kurduğu diyalogla seçimi kazanması sonrası ülkenin iç dağınıklığını birlikte toparlayacaklarını kaydetti.

“DOĞDUĞUM EVİN BANA ÖĞRETTİĞİ ŞEY…”

Denktaş konuşmasına şöyle devam etti:

“Serdar Denktaş olarak o masaya oturacağım. Ama ucu açık olarak değil ufku açık olarak görüşmeler yapacağım. Hiç kimse beni Türkiye karşıtı olarak gösteremez. Kimseye diklenmem ve kavga etmem. Ama boyun da eğmem. Bu benim karakterimdir. Büyüdüğüm evin bana öğretti bir şeydir. Türkiye aşkı, yine o büyüdüğüm evde kalbime girmiştir. Bir çoğunuz evlidir. Aşkınız vardır. Aşkınızda yanıp tutuşursunuz. Ancak yanlış olan bir şeyi ona söylemezseniz aslında siz onu sevmiyorsunuzdur. Ben sevdiğim için doğru olanı söylemek zorundayım. Ama sadece Türkiye’yi değil. Kendi vatanımı da, kendi insanımı da sevdiğim için”

“MUTABAKAT SAĞLAYARAK TÜRKİYE’ENİN YANINA GİTMEK…”

Başkaları gibi Anavatan-Yavruvatan kavgasına ya da başkaları gibi “Türkiye bize karışmasın” çatışmasına girmeyeceğini dile getiren Denktaş: “Biz kendimiz ne yapacağımız bilmeliyiz. Kendi içimizde mutabakatı sağlayıp Türkiye’nin yanına gitmeliyiz. 30 yıllık tecrübem bana gösterdi ki, mutabakat sağlayarak Türkiye’ye sunduğumuz her konu kabul görmüş ve gönülden desteklenmiştir” dedi.

Denktaş, yeniden bu noktaya ulaşmak durumunda olduğumuza işaret ederek birlik ve beraberlik içinde her kesimden sesi dinleyerek bu yolu yürüyeceklerini vurguladı.

ARABACIOĞLU, DENKTAŞ’IN VİZYONUNU ANLATTI

Eski Bakan ve Demokrat Parti eski Milletvekili Dr. Mustafa Arabacıoğlu da etkinlikteki konuşmasında Serdar Denktaş’ı anlattı ve geçmiş dönemlerde ortaya koyduğu vizyonunu anlattı.

Arabacıoğlu, Denktaş’ın toplumsal bazda verdiği mücadelenin kendisine her zaman örnek olduğunu dile getirerek siyasette bireysel olarak yapılan katkılar değil toplumsal olarak katkıların önemli olduğunu söyledi.

1993 yılında mobil telefonların ülkeye geldiğini, iletişimde çığır açan bu yeniliğin ülkeye gelmesinde Serdar Denktaş’ın hükümette önemli çalışmalar yürüttüğünü anımsatan Arabacıoğlu, yine o dönemlerde sadece devletin tekelinde olan radyo ve televizyon yayıncılığının Denktaş’ın girişimleriyle özel radyo ve televizyonların yayın yapmaya başladığını belirtti.

2003 yılında bir çok tartışma ve engellemelere rağmen Güney Kıbrıs ile kapıların açılması kararına öncülük eden ismin yine Serdar Denktaş olduğuna değinen Arabacıoğlu, Kıbrıs adasının yaşadığı en büyük tarihi olaylardan biri olan Annan planına son şeklinin verilmesinde de Serdar Denktaş’ın büyük girişimleri ve katkıları olduğunu dile getirdi.

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun oluşumundan sonra bugünki şeklini almasında da Serdar Denktaş’ın hükümetteki rolünü anlatan Arabacıoğlu, Bafra Turizm Merkezinin mimarının da yine kendisi olduğunu söyledi.