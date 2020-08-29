Denktaş’tan LAÜ’ye Ziyaret

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş,öğrencilerin ülkeye gelişinin hükümet tarafından planlanmasının yapılması gerektiğine değinerek öğrencilerin gerekli sağlık koşulları ile ülkeye gelişinin sağlandığı takdirde daralan ekonomiye de büyük katkıları olacağını söyledi.

Denktaş, Lefke temaslarına başlayarak ilk olarak Lefke Avrupa Üniversitesi’ni (LAÜ) ziyaret ederek Rektör Prof.Dr. Mehmet Ali Yükselen ile biraraya geldi.

Ziyarette konuşan Denktaş, seçim çalışmaları için geldiği Lefke’de Üniversiteyi ziyaret etmeden dönmek istemediğini dile getirerek Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın yönlendirmesi ile Girne’ye kurulması düşünülen Üniversitenin bölgeye kazandırıldığını anımsattı.

Üniversitenin bu bölgeye kurulmasında da kendisinin Lefke’de askerlik hizmetini sırasında yaptığı tespitlerle oluştuğunu kaydeden Denktaş, bu anlamda LAÜ’nün kendisi açısından her zaman ayrı bir yeri olduğunu kaydetti.

Bugün Üniversitenin bölgenin can damarı haline dönüştüğünü kaydeden Denktaş, her geçen dönem başarı çıtasını yükselmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi.

Açıklanan öğrenci listelerinde en çok kayıt hakkı kazanan Üniversiteler sıralamasında LAÜ’nün KKTC’de 2. Sırada olduğunu anımsatan Denktaş, ancak öğrencilerin ülkeye taşınmasının planlanmasının büyük bir mesele olduğunu ifade etti.

Bunun için şu ana kadar herhangi bir hazırlık olmadığının görüldüğüne değinen Denktaş, öğrencilerin karantinaya alınıp alınmayacağı, alınırsa nerelerde gerçekleşeceği konusunda net bir tablo ortaya konmadığını belirtti.

Denktaş, öğrencilerin gerekli planlamalar yapıldıktan sonra ülkeye gelmelerinin sağlanmasının daralan ekonomiye de büyük katkılar koyacağına işaret etti.

LAÜ ile seçimler ile ilgili değil her zaman dayanışma içerisinde olduğuna değinen Denktaş gönül bağının her zaman süreceğini söyledi.

Denktaş: “İnşallah bir süre sonra da bu üniversitenin buraya kurulmasına imza atan Kurucu Cumhurbaşkanı’nın makamından buraya yeni bir ziyaret gerçekleştiririm” dedi.

YÜKSELEN

LAÜ Rektörü Prof.Dr. Mehmet Ali Yükselen de konuşmasında göreve geldiği günden bu yana gerek hükümetteki görevlerinde gerek ise muhalefet görevindeyken Denktaş’ın desteğini her zaman yakınen hissettiklerini söyledi.

LAÜ’nünyerleştirme sıralamasında ülkede 2.sırada olduğunu ifade eden Yükselen buralara 5. sırada olarak başladıklarını ve bugünlere geldiklerini belirtti.

Denkaş’ın özellikle hükümetteki görevleri süresince LAÜ’ye verdiği desteğin sayesinde o günden bugüne üst üste konulan taşların eseri ile bugün LAÜ’nün

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş,öğrencilerin ülkeye gelişinin hükümet tarafından planlanmasının yapılması gerektiğine değinerek öğrencilerin gerekli sağlık koşulları ile ülkeye gelişinin sağlandığı takdirde daralan ekonomiye de büyük katkıları olacağını söyledi.

Denktaş, Lefke temaslarına başlayarak ilk olarak Lefke Avrupa Üniversitesi’ni (LAÜ) ziyaret ederek Rektör Prof.Dr. Mehmet Ali Yükselen ile biraraya geldi.

Ziyarette konuşan Denktaş, seçim çalışmaları için geldiği Lefke’de Üniversiteyi ziyaret etmeden dönmek istemediğini dile getirerek Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın yönlendirmesi ile Girne’ye kurulması düşünülen Üniversitenin bölgeye kazandırıldığını anımsattı.

Üniversitenin bu bölgeye kurulmasında da kendisinin Lefke’de askerlik hizmetini sırasında yaptığı tespitlerle oluştuğunu kaydeden Denktaş, bu anlamda LAÜ’nün kendisi açısından her zaman ayrı bir yeri olduğunu kaydetti.

Bugün Üniversitenin bölgenin can damarı haline dönüştüğünü kaydeden Denktaş, her geçen dönem başarı çıtasını yükselmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi.

Açıklanan öğrenci listelerinde en çok kayıt hakkı kazanan Üniversiteler sıralamasında LAÜ’nün KKTC’de 2. Sırada olduğunu anımsatan Denktaş, ancak öğrencilerin ülkeye taşınmasının planlanmasının büyük bir mesele olduğunu ifade etti.

Bunun için şu ana kadar herhangi bir hazırlık olmadığının görüldüğüne değinen Denktaş, öğrencilerin karantinaya alınıp alınmayacağı, alınırsa nerelerde gerçekleşeceği konusunda net bir tablo ortaya konmadığını belirtti.

Denktaş, öğrencilerin gerekli planlamalar yapıldıktan sonra ülkeye gelmelerinin sağlanmasının daralan ekonomiye de büyük katkılar koyacağına işaret etti.

LAÜ ile seçimler ile ilgili değil her zaman dayanışma içerisinde olduğuna değinen Denktaş gönül bağının her zaman süreceğini söyledi.

Denktaş: “İnşallah bir süre sonra da bu üniversitenin buraya kurulmasına imza atan Kurucu Cumhurbaşkanı’nın makamından buraya yeni bir ziyaret gerçekleştiririm” dedi.

YÜKSELEN

LAÜ Rektörü Prof.Dr. Mehmet Ali Yükselen de konuşmasında göreve geldiği günden bu yana gerek hükümetteki görevlerinde gerek ise muhalefet görevindeyken Denktaş’ın desteğini her zaman yakınen hissettiklerini söyledi.

LAÜ’nünyerleştirme sıralamasında ülkede 2.sırada olduğunu ifade eden Yükselen buralara 5. sırada olarak başladıklarını ve bugünlere geldiklerini belirtti.

Denkaş’ın özellikle hükümetteki görevleri süresince LAÜ’ye verdiği desteğin sayesinde o günden bugüne üst üste konulan taşların eseri ile bugün LAÜ’nün bu noktalara gelindiğine değinen Yükselen : “Bu anlamda LAÜ ve bölge olarak sizlere teşekkür ediyoruz.” dedi.

Ülkenin zor bir süreçten geçtiğini kaydeden Yükselen hükümetin vereceği kararlar doğrultusunda gelecek öğrenciler için üzerlerine düşen tüm hazırlıkları yaptıklarını belirtti.