Denktaş'tan Lefkoşa seçimi mesajı

Denktaş'tan Lefkoşa seçim mesajı

DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, DP LTB Başkan adayı Gencay Eroğlu ile birlikte LTB seçimlerine yönelik ilk mesajını verdi.

İşte o mesaj;

Uzun yıllardır siyasetin içindeyim. Çok seçimler gördüm geçirdim. Şunu samimiyetle söyleyebilirim ki eğer birinci adımda siz kendi adayınıza ve onun başaracaklarına yürekten inanıyorsanız artık gerisi kolaydır. Sonrasında yapılacak şey bellidir. Sokağa çıkarsınız ve o seçimi kazanırsınız.