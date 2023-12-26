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DESAM ve Kıbrıs Türk Diyabet Derneği Diyabetle Mücadelede İş Birliği Protokolü İmzaladı

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Yakın Doğu Üniversitesi ve Kıbrıs Türk Diyabet Derneği, Diyabetle Mücadelede Güçlerini Birleştiriyor: İş Birliği Protokolü İmzalandı
DESAM ve Kıbrıs Türk Diyabet Derneği Diyabetle Mücadelede İş Birliği Protokolü İmzaladı

Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü ve Kıbrıs Türk Diyabet Derneği, diyabetle mücadelede iş birliği protokolü imzaladı!

Diyabet; genetik yatkınlığın yanında, obezite ve fiziksel aktivite azlığına bağlı olarak yaygınlığını artırmaya devam ediyor. Hızla değişen yaşam koşulları, teknolojik ilerlemeler ve beslenme alışkanlıklarındaki değişimler de, bu metabolik bozukluğun daha sık görülmesine neden oluyor. KKTC Sağlık Bakanlığı’nın 2022-2023 yılları arasında yaptığı “Hipertansiyon, Diyabet ve Böbrek Hastalıkları Taraması”na katılanların yüzde 34,4’ünde, diyabete rastlanması da bu hastalığın KKTC’deki yaygınlığı ile ilgili önemli ipuçları veriyor.

Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü ile Kıbrıs Türk Diyabet Derneği; diyabet üzerine bilimsel araştırmalar yürüterek toplumda diyabet bilincinin artırılmasını sağlama hedefiyle iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında diyabet hastalarına ve hasta yakınlarına yönelik eğitimler ile sosyal etkinlikler de düzenlenecek.

Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Cenk Serhan Özverel ile Kıbrıs Türk Diyabet Derneği Başkanı Taner Moris’in imzaları ile yürürlüğe giren iş birliği protokolü; KKTC’deki diyabet hastalarının karşılaştığı sorunlara çözüm sunmayı ve toplumda diyabet bilincini artırarak yeni vakaların önlenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. Protokol kapsamında; diyabet hastaları ve hasta yakınlarına yönelik eğitimler yapılması, toplumsal bilincinin artırılacağı etkinlikler düzenlenmesi, diyabet hastalığı ile alakalı geleceğe yönelik çalışmaların başlatılması konularında ortak çalışmalar yürütülecek ve toplum sağlığının geliştirilmesine katkı sağlanacak.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Bu iş birliğinin, farkındalığı artırmada ve hastaların yaşam kalitesini iyileştirmede önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz.”

Üniversitelerin en önemli varlık amaçlarından birinin, toplumun karşı karşıya olduğu sorunlara çözüm üretmek için bilimsel verilerle öncülük yapmak olduğunu vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Bu farkındalıkla, araştırma merkezlerimiz ve bilim insanlarımızın sivil toplum kuruluşları ile yürüttükleri iş birliklerini desteklemeye devam ediyoruz” dedi.

DESAM Araştırma Enstitüsü ile Kıbrıs Türk Diyabet Derneği’nin imzaladığı iş birliği protokolünün de bu kapsamda çok değerli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şanlıdağ, “Diyabetin erken teşhisi ve etkili yönetimi, bireylerin sağlıklı bir yaşam sürmeleri açısından kritik öneme sahip. Bu iş birliğinin de farkındalığı artırma ve hastaların yaşam kalitesini iyileştirmede önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz” ifadesini kullandı.

Doç. Dr. Cenk Serhan Özverel: “Diyabetin etkilerini azaltmayı, toplumsal farkındalığı artırmayı ve bu alanda bilimsel araştırmalar yürütmeyi hedefliyoruz.”

Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Cenk Serhan Özverel ise diyabetin KKTC’de önemli bir sağlık sorunu olduğunu hatırlatarak, Kıbrıs Türk Diyabet Derneği ile imzaladıkları iş birliği protokolü ile diyabetle mücadelede etkin bir rol oynamayı sürdüreceklerini söyledi. “Diyabetin etkilerini azaltmayı, toplumsal farkındalığı artırmayı ve bu alanda bilimsel araştırmalar yürütmeyi hedefliyoruz” diyen Doç. Dr. Özverel, “Bu kapsamda, diyabetle ilgili eğitimler, bilinçlendirme çalışmaları ve toplumun genel sağlığını iyileştirmeye yönelik projeler planlıyoruz” dedi.

Kıbrıs Türk Diyabet Derneği’nin diyabetle mücadelede üstlendiği rolün çok değerli olduğunu da vurgulayan Doç. Dr. Cenk Serhan Özverel, “İmzaladığımız iş birliği protokolü, diyabetle mücadelede Kıbrıs Türk Diyabet Derneği ile birlikte hareket etme ve toplum sağlığına katkıda bulunma kararlılığımızı gösteren önemli bir adım” ifadesini kullandı.

Taner Moris: “DESAM Araştırma Enstitüsü ile diyabetle mücadelede toplumun genel sağlığını iyileştirerek erken teşhis ve etkili tedavi ile yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapacağız.”

Kıbrıs Türk Diyabet Derneği Başkanı Taner Moris ise diyabetin obezite, genetik faktörler, yaşam tarzı tercihleri ve genel sağlık durumu gibi bir dizi etmenin birleşimiyle ortaya çıkabildiğini vurgulayarak, “Farkındalık oluşturmak ve korunmaya ya da etkilerini azaltmaya yönelik yaşam tarzı değişikliklerini teşvik etmek, diyabetle mücadelenin en önemli adımlarından birini oluşturuyor” ifadesini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü ile gerçekleştirdikleri iş birliği ile diyabetin erken teşhis ve etkili yönetimi için toplumda farkındalık yaratmaya odaklanmaya devam edeceklerini söyleyen Moris, “DESAM Araştırma Enstitüsü ile diyabetle mücadelede toplumun genel sağlığını iyileştirerek erken teşhis ve etkili tedavi ile yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapacağız” dedi.

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