Ana Sayfa
Günün Haberleri
Künye
Arşiv
Sitene Ekle
BIST
107.170
Altın
269,939
Dolar
5,7035
Euro
6,3157
Lefkoşa
15 °C
Mağusa
14 °C
Girne
18 °C
Güzelyurt
13 °C
İskele
14 °C
İstanbul
13 °C
Ankara
-2 °C
Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 21 Kasım Perşembe )
Taner Ulutaş'tan mesajınız var!
İran’da Eylemcilere İdam Tehdidi
Akıncı: Girişimcilik çok önemli
UBP’den Özersay’a sert çıkış: ‘Temiz toplum ideali sadece Özersay’ın uhdesinde değil’
Sendikal Platform: DAÜ UBP’nin çiftliği değildir
Kıbrıs’ta Kadınlar Erkeklerden Daha Uzun Yaşıyor
Çoçuklara özen gösterip çoçukların yüksek yararını öncelikli değer olarak görmeliyiz
Harmancı: Çocuk Meclisi’nin kurulması için çalışmalara başladık
Ağaçları ve Bitkileri Tanıyarak, At Binmenin İnceliklerini Öğrendiler…
DAÜ Fiziksel Bilimler Eğitiminde Dünya Markası Olarak Tescillendi
Karma Sergi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu Tarafından Açılıyor…
Polis'ten Karpaz yolunu kullanacak sürücülere önemli uyarı!
NASA, Jüpiter’in Uydusu Europa’da Su Bulutları Olduğunu Açıkladı
Tatar:KKTC bir başarı öyküsüdür
KIBRIS
DÜNYA
TÜRKİYE
ÖZEL HABER
EĞİTİM
KÜLTÜR/ SANAT
SAĞLIK
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
YAZARLAR
ENGLISH
SON DAKİKA
Lefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor
Akıncı: Girişimcilik çok önemli
UBP’den Özersay’a sert çıkış: ‘Temiz toplum ideali sadece Özersay’ın uhdesinde değil’
Sendikal Platform: DAÜ UBP’nin çiftliği değildir
Süt bedelleri ödendi
Erhürman, T.C-KKTC 2020-2022 Protokolü ortada yok!
Bazı Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum partiler Ledra Palace'ta garantiler konusunu tartışacak
Soyer: "Denktaş'a Cumhurbaşkanı adayı olmasın diye şantaj yapılıyor"
Çayırova'da 'Lefkara Nakış Günü' etkinliği düzenleniyor
TSKGV'dan Tatar'a altın madalya
Kıbrıs'ın güneyindeki donör umut oldu
Devlet Piyangosu kazandırmaya devam ediyor...1 Milyon Lira talihlisine verildi!
AK Hataylılar Dayanışma ve Kültür Derneği, Elcil ve Afrika Gazetesi ile aynı görüşte olanları kınadı
Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 21 Kasım Perşembe )
Ana Sayfa
»
KIBRIS
»
KIBRIS
21.11.2019 10:52
Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 21 Kasım Perşembe )
Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 21 Kasım Perşembe )
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN
GALERİLER
Dünyanın En Küçük Annesi: 3 Yaşında Ergenliğe Girdi, 5 Yaşında Doğurdu
Black Friday ; işte online alışveriş yapmadan önce bilmeniz gerekenler
Ukraynalı Kainat Güzeli iki ülke arasında krize neden oldu!
Yırtıcı Construction Albümü yayınlandı
Diğer Haberler
Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 21 Kasım Perşembe )
Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 21 Kasım Perşembe )
Taner Ulutaş'tan mesajınız var!
Taner Ulutaş'tan mesajınız var!
Akıncı: Girişimcilik çok önemli
Girişimcilik ve İnovasyon Derneği’nin tanıtım etkinliği Lefkoşa Merit Otel’de gerçekleşti.
UBP’den Özersay’a sert çıkış: ‘Temiz toplum ideali sadece Özersay’ın uhdesinde değil’
Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ersan Saner, pek çok devletin içinden başka devletler çıktığı gibi Kıbrıs’ta da iki devlet ortaya çıktığını, bu gerçeğin kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.
Kıbrıs’ta Kadınlar Erkeklerden Daha Uzun Yaşıyor
Kıbrıs’ta Kadınlar Erkeklerden Daha Uzun Yaşıyor
Polis'ten Karpaz yolunu kullanacak sürücülere önemli uyarı!
Polis'ten Karpaz yolunu kullanacak sürücülere önemli uyarı!
Tatar:KKTC bir başarı öyküsüdür
20 Kasım 2019 Çarşamba 19:00
Sürücülerin dikkatine!
20 Kasım 2019 Çarşamba 18:50
9 Tl’ye Aldığı Ürünleri Orijinal Diye Fahiş Fiyata Pazarlayan Dolandırıcı Yakayı Ele Verdi
20 Kasım 2019 Çarşamba 18:48
Elbise Kabininde Unutulan Para Cüzdanını Çaldı
20 Kasım 2019 Çarşamba 18:43
1 Milyon Tl’lik Büyük İkramiye Talihlisine Teslim Edildi
20 Kasım 2019 Çarşamba 18:40
Şiddet Tehdidi Uyguladığı Kız Arkadaşı Şikayetini Geri Çekince Zanlı Teminata Bağlandı
20 Kasım 2019 Çarşamba 18:38
Süt bedelleri ödendi
20 Kasım 2019 Çarşamba 18:37
Gazimağusa’da Uyuşturucu Tasarrufundan 3 Kişi Daha Tutuklandı
20 Kasım 2019 Çarşamba 18:34
HP PM üyesi Mesutoglu İstihdamlara isyan etti
20 Kasım 2019 Çarşamba 18:32
"Mağduruz, yasal hakkımızı arayacağız"
20 Kasım 2019 Çarşamba 18:10
YAZARLAR
Ediz TUNCEL
İki canavar arasında kalmak
Erkut YILMABAŞAR
ELAMtere fiş kem gözlere şiş!*
Hatice İNTAÇ
SON KUŞLAR
Taner ULUTAŞ
Altınbaşların başını FETÖ’mü yaktı !..
Fırat Borak
Dipkarpaz’da Kırsal Kesim Karmaşası!
Ayşegül Garabli
HEPİMİZ FARKINDAYIZ AMA….
Yrd. Doç. Ercan HOŞKARA
Yatırım Yapmazsan Var Olamazsın: Hedefteki Kurum Kıb-Tek
Ali KİŞMİR
DARBE
Rana Sarro
Başıma gelen skandal olayı yazıyorum…
Nezihi BEYAZ
Zoru Başardılar
Ahmet İşcan
Mustafa Akıncı’ya Saldırmanın Dayanılmaz Hafifliği !..
Özal Ziya
Hükümet "huzur ve güvenlik"konusunu ciddiye almalı
Mesut GÜNSEV
ALTINI ÇİZDİĞİM SATIRLAR
Arif Alasya
MASTÜRBASYON..
Münür Rahvancıoğlu
Popülizm Nedir? Ne Değildir?
Hare Ergen
Babanın Gidişi
Turgut ÇALICI
Belediyecilik nasıl olmalı!
Adem KAVAZ
NE KADAR ÖNEMSENİYORUZ?
Cenk DİLER
“Kermiya’ya kaç, Yenişehir’e tut” mantığı olmasın!
Mustafa Keleşzade
Herkes bu kadar yalnızken neden herkes bu kadar yalnız?!
Tahsin Oygar
Nasıl iyi olunur?
Melin ULUÇ
‘’Haklı olmak’’ istersen…
Ali Can
Huş Behram
Yusuf Özgü SERTEL
Boşluğu Bilim-Kültür-Sanat doldursun
Erol SABIR
Dünya Çocuklar İçin Çok Tehlikeli Bir Yer
1
2
3
4
5
SON DAKİKA HABERLER
10:52 -
Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 21 Kasım Perşembe )
08:30 -
Taner Ulutaş'tan mesajınız var!
22:24 -
İran’da Eylemcilere İdam Tehdidi
21:05 -
Akıncı: Girişimcilik çok önemli
20:47 -
UBP’den Özersay’a sert çıkış: ‘Temiz toplum ideali sadece Özersay’ın uhdesinde değil’
20:41 -
Sendikal Platform: DAÜ UBP’nin çiftliği değildir
20:11 -
Kıbrıs’ta Kadınlar Erkeklerden Daha Uzun Yaşıyor
20:04 -
Çoçuklara özen gösterip çoçukların yüksek yararını öncelikli değer olarak görmeliyiz
20:01 -
Harmancı: Çocuk Meclisi’nin kurulması için çalışmalara başladık
19:59 -
Ağaçları ve Bitkileri Tanıyarak, At Binmenin İnceliklerini Öğrendiler…
19:58 -
DAÜ Fiziksel Bilimler Eğitiminde Dünya Markası Olarak Tescillendi
19:56 -
Karma Sergi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu Tarafından Açılıyor…
19:38 -
Polis'ten Karpaz yolunu kullanacak sürücülere önemli uyarı!
19:30 -
NASA, Jüpiter’in Uydusu Europa’da Su Bulutları Olduğunu Açıkladı
19:00 -
Tatar:KKTC bir başarı öyküsüdür
FOTO GALERİ
Dünyanın En Küçük Annesi: 3 Yaşında Ergenliğe Girdi, 5 Yaşında Doğurdu
Black Friday ; işte online alışveriş yapmadan önce bilmeniz gerekenler
Ukraynalı Kainat Güzeli iki ülke arasında krize neden oldu!
Yırtıcı Construction Albümü yayınlandı
1
2
3
4
5
6
7
8
VİDEO GALERİ
KKTC'Yi dehşete düşüren patlamalar vatandaşların kamerasına böyle yansıdı
Narkozun Etkisiyle Yeni Doğduğuna İnanan Çocuk
Kıbrıs'ı Kelebekler bastı, güzel görüntüler oluştu (Video)
Narenciye üreticileri Elye'de toplandı. Bicen: "Hükümet liboştur"
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
Taner Ulutaş'tan mesajınız var!
Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 21 Kasım Perşembe )
Mahkemede delil olarak kullanılan tüfeğin patlaması sonucunda bir avukat öldü
UBP-HP hükümetinden sınavsız münhalsiz 4 istihdam... İşte o isimler...
BU AY
|
BU HAFTA
|
DÜN
Ana Sayfa
|
SPOR
|
Para Borsa
|
DAÜ - Doğu Akdeniz Üniversitesi
|
Rio2016
|
LAÜ - Lefke Avrupa Üniversitesi
|
NEGOTIATIONS
|
İletişim
|
YDÜ - Yakın Doğu Üniversitesi
|
FILE
|
Ziyaretçi Defteri
|
GÜ - Girne Üniversitesi
|
GÜNEY KIBRIS
|
Site Haritaları
|
Eğitim
|
Avrupa
|
RSS
|
EMEK
|
KADIN
|
İngiltere
|
YAŞAM
|
CİNSEL SAĞLIK
|
Belediye Seçimleri 24 Haziran 2018
|
ÇEVRE
|
PARA
|
Sektörel Haber
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.