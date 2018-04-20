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Devlet doktorlarına ikinci iş yasağı!

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Anayasa Mahkemesi devlet hekimlerinin özelde çalışamayacağına özel hasta bakamayacağına karar verdi...
Devlet doktorlarına ikinci iş yasağı!

Anayasa Mahkemesi, “Özel Hasta Bakma Hakkı” ile ilgili olarak Kamu Sağlık Çalışanları Değişiklik Yasası Hususunda Cumhurbaşkanı’nın Görüş İstemi Üzerine bugün kararını verdi.

Anayasa Mahkemesi, her şeyden önce, Esas Yasanın Özel Hasta Bakma Hakkı’nı düzenleyen 40’ıncı maddesinin yürürlükte kalmasının anayasaya aykırı olmadığını; ancak, bu maddede yer alan “özel” kelimesinin anayasaya aykırı olduğunu ortaya koydu. 

Karara göre, özel kelimesi ikinci işi çağrıştırmakta ve ikinci iş yasağı nedeniyle anayasanın eşitlik ilkesine aykırı düşmektedir. Ancak, devletin görevlendireceği kamu hekimleri ile kamu sağlık çalışanlarının mesai saatleri dışında ve tatillerde sağlık hizmeti vermesinin devletin görevi olduğu ve böyle bir uygulamanın haklı nedenlere dayandığı ifade edilen kararda, verilecek bu hizmetin nerede ve ne şartlarda verileceğini belirleme yetkisinin de devlette olduğu ortaya kondu.

Sonuç olarak, değişiklik yasası ile getirilen “Özel Hasta Bakma Hakkı” tanımı, sadece “özel” kelimesi hariç anayasaya uygun bulunmuş ve “Özel Hasta Bakma Hakkı”nı düzenleyen 40’ıncı madde de, “özel” kelimesi hariç yürürlükte kalmaya devam edecek.

Anayasa Mahkemesi’nin kararının ülkemize hayırlı olmasını dileyen Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı’nın kamunun vereceği sağlık hizmetlerinin Mahkeme Kararı ışığında gerekli yasal zemine oturtulması hususunda yapacağı çalışmalara katkı sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.

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