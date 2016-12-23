 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 77.435
  • Altın 127,862
  • Dolar 3,5112
  • Euro 3,6667
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKASuriye Ordusu: Halep’teki tahliyeler tamamlandı

Devlet Laboratuvarı’ndaki yangının sebebi halen meçhul...

» »
Devlet Laboratuvarı’ndaki yangının sebebi halen meçhul...
Geçtiğimiz akşam saat 19.30 sularında Devlet Laboratuvarı'nda çıkan yangının çıkma sebebi halen belirlenemedi...

Polis Basın Subaylığı'ndan edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz akşam Lefkoşa’da, Şht. Hüseyin Ruso Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Devlet Kimya Laboratuarının batı kısmının bodrum katında yer alan ve yanıcı kimyasal maddelerin muhafaza edildiği depo içerisinde çıkan yangının çıkma sebebinin halen belirlenemediği öğrenildi.

İtfaiye ve Sivil Savunma Teşkilatı'nın ekiplerince kontrol altına alınıp söndürülen yangında can kaybı olmazken, yangının çıkış sebebinin tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Hükümetten gazetelere maddi destek kararı23 Aralık 2016 Cuma 08:55
  • Karpaz’da hayat felç oldu23 Aralık 2016 Cuma 08:47
  • Lefkoşalılar dikkat...22 Aralık 2016 Perşembe 21:11
  • Serdar Denktaş hakkında suç duyurusu!22 Aralık 2016 Perşembe 17:17
  • "TKP ihtiyaçtan kaynaklandı"22 Aralık 2016 Perşembe 16:51
  • “İki bölgeli ve iki toplumlu çözüm hedefinden uzaklaşıldı”22 Aralık 2016 Perşembe 16:28
  • Karaya oturan geminin kurtarma çalışmaları ertelendi!22 Aralık 2016 Perşembe 16:14
  • KKTC'de her eve ayda en az 4 bin 651 TL lazım22 Aralık 2016 Perşembe 16:13
  • Asgari Ücret Saptama Komisyonu yeniden toplanacak22 Aralık 2016 Perşembe 16:03
  • Elcil, Gökçekuş’un görevden alınmasını “olumlu bir gelişme olarak” değerlendirdi22 Aralık 2016 Perşembe 15:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti