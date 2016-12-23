Devlet Laboratuvarı’ndaki yangının sebebi halen meçhul...

Geçtiğimiz akşam saat 19.30 sularında Devlet Laboratuvarı'nda çıkan yangının çıkma sebebi halen belirlenemedi...

Polis Basın Subaylığı'ndan edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz akşam Lefkoşa’da, Şht. Hüseyin Ruso Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Devlet Kimya Laboratuarının batı kısmının bodrum katında yer alan ve yanıcı kimyasal maddelerin muhafaza edildiği depo içerisinde çıkan yangının çıkma sebebinin halen belirlenemediği öğrenildi.

İtfaiye ve Sivil Savunma Teşkilatı'nın ekiplerince kontrol altına alınıp söndürülen yangında can kaybı olmazken, yangının çıkış sebebinin tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.