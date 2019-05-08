Devlet Piyangosu çekildi! Tam Liste

Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Mayıs 2019 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 600 Bin TL’lik büyük ikramiye 65442 numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Güzelyurt Bayimiz Mehmet Özdek tarafından satıldı.

Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 18 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 300 Bin TL olarak 9 Mayıs 2019 (yarın) itibarıyla satışa sunulacaktır.

Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresten biletlerinizi kontrol etmeden atmayın.

8 MAYIS 2019 TAM LİSTE ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

600,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

65442

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

39099

7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

33165

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

18204

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

06431

09584

34679

47169

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

09038

11204

18063

51622

60999

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

05993

14028

18123

22781

31995

40723

45697

51753

58186

58269

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

08730

16194

17660

20251

28936

32901

37359

38707

44946

46205

51782

59731

70911

74550

75074

300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

05442

15442

25442

35442

45442

55442

60442

61442

62442

63442

64442

65042

65142

65242

65342

65402

65412

65422

65432

65440

65441

65443

65444

65445

65446

65447

65448

65449

65452

65462

65472

65482

65492

65542

65642

65742

65842

65942

66442

67442

68442

69442

75442

Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar

149 757

Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar

41 77

Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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