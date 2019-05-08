Devlet Piyangosu çekildi! Tam Liste

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 600 Bin TL’lik büyük ikramiye 65442 numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Güzelyurt Bayimiz Mehmet Özdek tarafından satıldı.
Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 18 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 300 Bin TL olarak 9 Mayıs 2019 (yarın) itibarıyla satışa sunulacaktır.
Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresten biletlerinizi kontrol etmeden atmayın.
8 MAYIS 2019 TAM LİSTE ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
600,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
65442
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
39099
7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
33165
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
18204
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
06431
09584
34679
47169
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
09038
11204
18063
51622
60999
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
05993
14028
18123
22781
31995
40723
45697
51753
58186
58269
100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
08730
16194
17660
20251
28936
32901
37359
38707
44946
46205
51782
59731
70911
74550
75074
300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
05442
15442
25442
35442
45442
55442
60442
61442
62442
63442
64442
65042
65142
65242
65342
65402
65412
65422
65432
65440
65441
65443
65444
65445
65446
65447
65448
65449
65452
65462
65472
65482
65492
65542
65642
65742
65842
65942
66442
67442
68442
69442
75442
Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar
149 757
Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar
41 77
Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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