Dikkat elektrik kesintisi var!

Akdeniz ve Sadrazamköy’e bugün 5 saat elektrik enerjisi verilemeyecek.
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 09.00 ile öğleden sonra yaklaşık 14.00 saatleri arasında Akdeniz ve Sadrazamköy’ün elektrik enerjisi kesik olacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu açıklamasında, elektrik enerjisinin, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.
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