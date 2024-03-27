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Dikkat... Mevlevi'de atış yapılacak...

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Güzelyurt Kaymakamlığı, Mevlevi bölgesinde 1-5 Nisan tarihleri arasında havan atışları yapılacağını duyurdu.
Dikkat... Mevlevi'de atış yapılacak...

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, atışlar belirtilen tarihlerde 07.30-21.00 saatleri arasında gerçekleşecek.  Bu aralıkta aşağıda belirtilen yerlere girmek yasak olacak:  

“Batıda: Yuvacık köyü 500 m. güneydoğusu- Kalkanlı 700 m. doğusundan geçen hattın doğusu,

Doğuda: Tutukçu T. – Gürkan Burnu hattının batısı, 

Güneyde: Yuvacık kYİLöyü 500 m. Güneydoğusu – Soğan T. 500. doğusu hattının kuzeyi,

Kuzeyde: Kalkanlı 700 m. doğusu – Gürkan Burnu hattının kuzeyi.”

Atışların ardından kör giden mermileri arama ve imha işlemleri de devam edeceğinden serbest giriş duyurusu yapılana kadar bölgeye girilmesi can ve mal emniyeti açısından tehlikeli olacak.

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