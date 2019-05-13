Dikmen Sağlık Merkezi hizmete açıldı

Sağlık Bakanlığı ve Dikmen Belediyesi işbirliğinde oluşturulan Sağlık Merkezinde, bir doktor, bir çocuk doktoru ve bir diyetisyen bölge halkına kesintisiz hizmet verecek.

Merkezde, 2 muayene, bir pansuman ve bekleme odası ile eczane yer alıyor.

Açılışta konuşan Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, bir buçuk aylık bir çalışmanın ardından bölge halkının tam donanımlı bir sağlık merkezine kavuştuğunu anlattı.

Çelebi, göreve geldikleri günden itibaren hedeflerinin halka kesintisiz kaliteli hizmet vermek olduğunu belirterek, sağlık merkezinin bugüne kadar gerçekleştirdikleri projeler içerisinde en anlamlısı olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Filiz Besim de, birinci basamak sağlık hizmetlerinin önemine işaret ederek, koruyucu sağlık hizmetlerinin de birinci basamak sağlık hizmetlerinin olmazsa olmazı olduğunu belirtti.

Ülke genelinde 16 sağlık merkezini çok güçlü bir donanıma kavuşturduklarını ifade eden Besim, Diyetisyenler Birliği ile imzalanan protokol gereği tüm sağlık merkezlerinde haftada 1-2 gün diyetisyenlerin de hizmet vereceğini dile getirdi.

Besim, aynı protokolün Psikologlar Birliği ile de imzalanacağını kaydetti.

Filiz Besim, iyi bir sağlık hizmetinin kolay ulaşılabilir bir sağlık merkezi ve içindeki sağlık ekibi olduğunu söyledi.

Hükümetin istifasına da işret eden Bakan Besim, sağlığın bir gün dahi ertelenemeyeceğine vurgu yaptı.

Besim, ‘Sağlık hükümetin gitmesiyle değişmez. Sağlığı bir gün dahi ertleyemeyiz. Gitsek de kalsak da yüreğimiz bu ülke için atıyor ve hep atacak. Biz sağlık için her zaman her yerde denetlemeye, motive etmeye ve eleştirmeye devam edeceğiz’ dedi.