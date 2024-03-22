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Dikmen'de 4,300 Euro Çalındı, Şüpheli Tutuklandı!

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Dikmen'de İkametten 4,300 Euro Çalındı, Tutuklama!
Dikmen'de 4,300 Euro Çalındı, Şüpheli Tutuklandı!

Dikmen'de İkametten Hırsızlık Skandalı: 4,300 Euro Çalındı ve Şüpheli Tutuklandı

Dikmen bölgesindeki bir ikamette, 18-20 Mart 2024 tarihleri arasında yaşanan hırsızlık vakası, yerel yetkilileri alarma geçirdi. H.D. (E-42) isimli bir şahsın, birlikte kalmakta olduğu ikametgahın yatak odasında saklanan ve bir arkadaşına ait olan 4,300 Euro nakit paranın çalındığı tespit edildi.

Olay, polis makamlarına intikal ettikten sonra, emniyet güçleri tarafından derhal soruşturma başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda, söz konusu şahsın kimliği belirlenerek tutuklanması sağlandı. Ancak, olayla ilgili detaylı bir soruşturma devam etmektedir.

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