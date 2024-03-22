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Dilekkaya Köyünde Kepçe Araç Yangını: Kısa Devre Felakete Yol Açtı

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Dilekkaya Köyünde Kepçe Araç Yangını: Elektrik Kısa Devresi Faciaya Sebep Oldu
Dilekkaya Köyünde Kepçe Araç Yangını: Kısa Devre Felakete Yol Açtı

Dilekkaya Köyünde Kepçe Araç Yangını: Elektrik Kısa Devresi Felakete Sebep Oldu

Dilekkaya köyünde 21 Mart 2024 tarihinde saat 16:30 sıralarında meydana gelen bir araç yangını faciasında, Mustafa BİÇEROGLU'nun kullanımında olan kepçe araç, ağıllar bölgesinde şoför kabininde muhtemelen yaşanan elektrik kısa devresi sonucu alev aldı. Yangın hızla yayılarak aracın kabin kısmı ve motor bölümünü tamamen sararken, yangını kontrol altına almak için itfaiye ekipleri seferber edildi.

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