Din Görevlileri Sendikası’ndan Din İşleri Başkanı Ünsal’a istifa çağrısı

Din Görevlileri Sendikası Başkanı Cengiz İşkey, Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’a, “Kurumumuza ve ülkemize hizmette verimli olamıyorsunuz. Bu şartlarda size düşen kendi pozisyonunuzu gözden geçirmektir” çağrısında bulundu.

Din Görevlileri Sendikası Başkanı Cengiz İşkey, Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’a, “Kurumumuza ve ülkemize hizmette verimli olamıyorsunuz. Bu şartlarda size düşen kendi pozisyonunuzu gözden geçirmektir” çağrısında bulundu.

İşkey yazılı açıklamasında, KKTC Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın göreve başladığı 15 ayı aşan zaman diliminde ülkeyi ve işleyişi öğrenme yerine, yanlışlar yaptığını ve bu sürenin din görevlileri için çok zor geçtiğini kaydetti.

Din Görevlileri Sendikası olarak Ahmet Ünsal'a yönelik eleştirilerde bulunan ve hatalarını sıralayan İşkey, örneğin, Güney Kıbrıs'ta yıllardır Din İşleri Dairesi adına başarıyla görev yapan, Larnaka Hala Sultan Camii tekkesi imamı ve aynı zamanda Güney temsilcisi olan görevlinin yerine, "bir bahçıvanı" yasaya aykırı bir şekilde imam olarak görevlendirdiğini savundu.

Ünsal’ın, sendika başkanı olarak kendisiyle ilgili bazı konuşmaları kayıt altına aldığını ve bunu kendisine de söylediğini savunan İşkey, “Benim konuşmalarımı hangi yasal izinle kimlere kaydettirdiniz, sizin benim konuşmalarımı kaydettirme ve saklama hakkınız hangi yasal dayanağa göredir” diye sordu.

İşkey şöyle devam etti:

“Ülkemizdeki dini hizmetler, cemaatimiz, bu hizmetleri yıllardır özveriyle yürüten, sürekli kendilerini geliştirmeye çalışan kıymetli din görevlilerimiz ve özellikle de İslam dini, sizin vehimlerinize dayalı keyfi uygulamalarınıza, heva, heves ve hırsınıza, ikbal beklentilerinize feda edilemeyecek kadar değerlidir. Sayın Ünsal, kurumumuza ve Ülkemize hizmette verimli olamıyorsunuz. Bu şartlarda size düşen kendi pozisyonunuzu gözden geçirmektir. Bizler görevlilerimizin ve camiamızın tüm haklarını hiçbir baskıya ve tehdide aldırmadan her platformda savunmaya devam edeceğimizi tüm kamuoyuna bildiririz.”