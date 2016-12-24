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Din İşleri peygamberler üzerinden barış çağrısı yaptı

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Din İşleri peygamberler üzerinden barış çağrısı yaptı
Din İşleri Başkanı Talip Atalay, peygamberlerin doğum günleri vesilesiyle barış çağrısı yaptı.

Atalay, Müslümanların 12 Aralık’ta Peygamberleri Hz. Muhammed’in doğum gününü kutladığı, Hıristiyan aleminin de bu günlerde Hz. İsa’nın doğum gününü kutlamaya hazırlandığına işaret ederek,  “Onların da gününü kutlarım” dedi.

Atalay, yayımladığı mesajda şunları ifade etti:

“Peygamberlerin doğum günlerini kutladığımız bugünlerde, onların mesajına uygun olarak, coğrafyamızda ve tüm dünyada herkesin kendi inancını koruyarak, bir arada yaşamasını sağlayacak bir barışın sağlanması, karşılıklı anlayış ve saygının hakim olmasına hep birlikte çalışmamız lazımdır.

Dünya üzerinde etnisitesi, inancı ve coğrafyası neresi olursa olsun, çocuklar, anneler ve yaşlılar başta olmak üzere, tüm masumların gözyaşlarının dinmesi ve evrendeki diğer canlıların da haklarının korunması ortak hedefimiz olmalıdır.Yalnızca sözlü dua ile değil, fiili dua olan eylemlerimiz ile de bu hedefin gereğini hayata geçirmemiz gerektiğini özellikle bugünlerde hatırlamamız, bu günlerin anlamının bizlere yüklediği tarihi bir sorumluluk ve zorunluluktur. Gereğini yapabilme dileğiyle…”

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