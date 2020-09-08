  • BIST 1.093
  • Altın 461,657
  • Dolar 7,4647
  • Euro 8,8070
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAPilli:1811 test, 26 pozitif vaka, 3 kişi taburcu

Diş Macunu Seçerken 5 Maddeye Dikkat !

» »
Diş Macunu Seçerken 5 Maddeye Dikkat !
Diş Macunu Seçerken 5 Maddeye Dikkat !

Dişlerin mine yapısının kristallerden oluştuğunu belirten Estetik Diş hekimi  Dr. Efe Kaya, “Bu kristallerin adı hidroksiapatit kristalleridir. Diş çürüğüne sebep olan bakteriler hidroksiapatit kristallerinin çözünmesine sebep olarak dişin mine tabakasını bozarlar. Flor, hidroksiapatit kristallerine bağlanarak florapatiti oluşturur. Oluşan bu yapı bakterilerin mine yapısını bozmasını zorlaştırır. Dişlerin yapısını güçlendiren ve çürümesini engelleyen, flor iyonunun kendisidir” dedi.

 

Dr. Kaya dikkat edilmesi gerekenleri şöyle açıkladı:

 

“1. Flor içeren macunları kullanın: Dişin çürümesini engellediği ve başlangıç çürüklerinin geri dönmesini sağladığı için her birey flor içeren macun kullanmalıdır. Bu durumun tek istisnası diş fırçalarken diş macununu yutma riski taşıyan çocuklar ve bireylerdir.

 

2. Diş hassasiyetiniz var mı?: Dişin mine tabakasının altında kanallar içeren dentin tabakası vardır. Dentin kanalları sağlıklı bir dişte mine tarafından örtülüdür. Çeşitli sebeplerden ötürü açığa çıkan dentin tabakası soğuk, sıcak, ekşi, tatlı gibi uyaranlar ile hassasiyete sebep olur. Hassasiyet problemi olan hastalar diş macunu seçerken hassasiyet giderici olanları tercih etmelidir. Hassasiyet giderici macunların içerisinde bulunan bazı iyonlar açığa çıkan dentin kanallarını tıkayarak hassasiyeti engeller.

 

3. Çocuklarda macun seçimine dikkat: Çocuklara fırçalama eğitimi küçük yaşlarda verilirse ileriki yıllarda alışkanlık haline dönüşecektir. Çocukların öğrenme metodu göz önüne alındığında, kendisinin diş fırçalaması için ebeveynlerini diş fırçalarken görmelidir. Yani siz dişlerinizi fırçalarsanız çocuklarınız da fırçalar. Çocuklar, küçük yaşlarda diş fırçalarken diş macununu yutabilirler. Bu sebeple flor oranı düşük macunlar kullanılmalıdır. Yutma tehlikesi ortadan kalktığında standart macunlara geçilebilir.

4. Beyaz renkli macunları tercih etmeye özen gösterin: Diş etindeki bir problemin hasta tarafından tespiti fırçalamadaki kanama ile anlaşılır. Renkli macunlar kan rengini gizleyebilir. Mümkün olduğunca beyaz renkli macunlar tercih edilmelidir.

 

5. Beyazlatıcı macunlara dikkat: Macunun içerisindeki partiküllerin diş yüzeyini çizmeyen tipte olmasına özen gösterilmelidir. Diş yüzeyi çizilmeleri ileride diş renklenmelerine yol açar.”

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DSÖ Sözcüsü Harris: Gelecek yılın ortasına kadar Covid-19 için yaygın bir aşılama görmeyi beklemiyoruz07 Eylül 2020 Pazartesi 20:39
  • Akciğer enfeksiyonu: Nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemleri07 Eylül 2020 Pazartesi 20:32
  • Koronavirüs ile mevsimsel alerjiyi karıştırmayın07 Eylül 2020 Pazartesi 19:32
  • Yakın Doğu Üniversitesi SARS-CoV-2’nin İzini Sürecek Proje Başlatıyor; Yerel Bulaşın Kaynakları Araştırılacak...07 Eylül 2020 Pazartesi 17:19
  • Kovid-19'un Obez Bireylerde Daha Ağır Seyrettiği Belirlendi07 Eylül 2020 Pazartesi 14:39
  • KKTC'de akşamdan sabaha toplam yeni 50 Covid-19 VAKASI!07 Eylül 2020 Pazartesi 14:34
  • İşverenler Sendikası Başkanı Sungur: Uçuşlar derhal 1 haftalığına durdurulmalı07 Eylül 2020 Pazartesi 14:00
  • Huzursuz Bacak Sendromuna Dikkat !07 Eylül 2020 Pazartesi 13:39
  • Gönyeli İlkokulu'nda Covid-19 paniği !07 Eylül 2020 Pazartesi 13:21
  • Menopozda Sağlıklı Beslenme Tüyoları07 Eylül 2020 Pazartesi 13:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti