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DİSİ’de idari kadro belli oldu

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DİSİ’de dün parti içi seçimin yapıldığı ve idari kadronun belli olduğu bildirildi.
DİSİ’de idari kadro belli oldu

Alithia gazetesi, DİSİ Başkan Vekilliği’ne Efthimios Diplaros’un, Başkan Yardımcılığı’na da Marios Pelekanos, Savia Orfanidu ve Yorgos Karulas’ın seçildiğini yazdı.

Haberde, 25 siyasi büro üyesinin kesin listesinin de bugün belli olacağı belirtildi.

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