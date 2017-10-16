 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 106.287
  • Altın 152,548
  • Dolar 3,6396
  • Euro 4,2954
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAAKP'den flaş OHAL kararı!

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Londra temaslarını tamamladı

» »
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Londra temaslarını tamamladı
Ertuğruloğlu, Londra’da İngiltere’nin eski dışişleri bakanlarından Jack Straw ve Sir Malcom Rifkind, bazı milletvekilleri ve  üst düzey yetkililer, Kıbrıs Türk toplumundan bazı temsilciler ile görüştü.  

Dışişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Ertuğruloğlu, Londra'da gerçekleştirdiği görüşmelerin oldukça yararlı geçtiğini, yeni süreçte özellikle yurtdışı temasların ve faaliyetlerin artırılmasının Kıbrıs Türk halkı açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Ertuğruloğlu, Londra’da İngiltere’nin eski dışişleri bakanlarından Jack Straw ve Sir Malcom Rifkind, bazı milletvekilleri ve  üst düzey yetkililer, Kıbrıs Türk toplumundan bazı temsilciler ile görüştü.  

Birleşik Krallık parlamentosundaki temaslarında, Kıbrıs'taki son gelişmeleri ve Kıbrıs Türk halkının İngiltere'den beklentilerini anlatan Ertuğruloğlu, Londra'daki Türk Toplumu Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerinden Serdar Sarı ve Mustafa Çetinkaya ile de bir araya geldi. 

Ertuğruloğlu'na, temasları sırasında Müsteşar Mustafa Lakadamyalı, KKTC Londra Temsilcisi Zehra Başaran, KKTC İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli Konsolos Asu Muhtaroğlu, Dışişleri’nden 2. Sekreter Hasan Varoğlu ile KKTC Londra Temsilciliği’nden 2. Sekreter Dilşad Şenol eşlik etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Londra temaslarını tamamladı16 Ekim 2017 Pazartesi 15:10
  • Meclis Başkanı Siber, PAB Başkanı Chowdhury ile görüştü16 Ekim 2017 Pazartesi 14:58
  • Gazimağusa ve Karaoğlanoğlu’nda elektrik kesintisi olacak16 Ekim 2017 Pazartesi 14:55
  • Sıcaklık 30 dereceye kadar çıkacak16 Ekim 2017 Pazartesi 14:54
  • İdris: Her Rengi Kucaklayarak, Hep Birlikte Mutlu Bir Ülke Yaratacağız16 Ekim 2017 Pazartesi 14:41
  • Çelepis: Tarihi adım olarak nitelendirilen şeyler kaybedilecek16 Ekim 2017 Pazartesi 14:06
  • “TMT sahip çıkmadı suçlaması kabul edilemez”16 Ekim 2017 Pazartesi 14:01
  • Anastasiadis: “Crans Montana’da sert mücadele verdik”16 Ekim 2017 Pazartesi 13:59
  • Tatar, Güney'de garantilerle ilgili alınan kararı değerlendirdi16 Ekim 2017 Pazartesi 13:31
  • Atun: KKTC'ye elektrikte güzergah belli, anlaşma yakın16 Ekim 2017 Pazartesi 13:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti