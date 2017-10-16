Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Londra temaslarını tamamladı

Ertuğruloğlu, Londra’da İngiltere’nin eski dışişleri bakanlarından Jack Straw ve Sir Malcom Rifkind, bazı milletvekilleri ve üst düzey yetkililer, Kıbrıs Türk toplumundan bazı temsilciler ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Ertuğruloğlu, Londra'da gerçekleştirdiği görüşmelerin oldukça yararlı geçtiğini, yeni süreçte özellikle yurtdışı temasların ve faaliyetlerin artırılmasının Kıbrıs Türk halkı açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Ertuğruloğlu, Londra’da İngiltere’nin eski dışişleri bakanlarından Jack Straw ve Sir Malcom Rifkind, bazı milletvekilleri ve üst düzey yetkililer, Kıbrıs Türk toplumundan bazı temsilciler ile görüştü.

Birleşik Krallık parlamentosundaki temaslarında, Kıbrıs'taki son gelişmeleri ve Kıbrıs Türk halkının İngiltere'den beklentilerini anlatan Ertuğruloğlu, Londra'daki Türk Toplumu Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerinden Serdar Sarı ve Mustafa Çetinkaya ile de bir araya geldi.

Ertuğruloğlu'na, temasları sırasında Müsteşar Mustafa Lakadamyalı, KKTC Londra Temsilcisi Zehra Başaran, KKTC İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli Konsolos Asu Muhtaroğlu, Dışişleri’nden 2. Sekreter Hasan Varoğlu ile KKTC Londra Temsilciliği’nden 2. Sekreter Dilşad Şenol eşlik etti.