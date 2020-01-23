“Dişlerimi Tanıyorum, Ağız Sağlığıma Özen Gösteriyorum”… Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri Ağız Ve Diş Anatomisini Uygulamalı Olarak Öğrendi.

Kıbrıs’ın ilk ve tek Çocuk Üniversitesi Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, çocukların ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilerini arttırmak, doğru diş bakımını öğretebilmek, doğru beslenmenin nasıl olması gerektiğini anlatabilmek ve bunları bir davranış haline getirmeyi sağlamak amacıyla öğrencilerine, uygulamalı olarak Ağız ve Diş Sağlığı eğitim atölyesi gerçekleştirdi.

Atölye kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Aylin İslam ile “Dişlerimiz Ne İşe Yarar, Nasıl Çiğneriz” etkinliğini yapan öğrenciler, dişlerin ne işe yaradığını nasıl bir sistemle işlediğini öğrenerek, sağlıklı dişler ve ağız sağlığıyla ilgili bilgiler edindi ve kendi dişlerini kontrol ettirdiler.

Diş Sağlığı ve Ağız Bakımı Konusunda Doğru Tutum ve Davranışlar Anlatıldı…

Diş sağlığının öneminin ve diş hekimi korkusunun gereksiz olduğu üzerinde durulan eğitim atölyesinde öğrenciler, kaç tane dişimiz var, diş çeşitleri, diş fırçalama, diş hekimi ziyareti, beslenme ve ağız sağlığı, ağız ve diş sağlığını tehdit eden unsurlar, diş hassasiyeti ile ilgili bilgiler edindiler.

Ağız ve diş sağlığı eğitimini eğlenceli kılmak için karşılıklı diyaloglar ve uygulamalar ile anlatım yapan Yrd. Doç. Dr. Aylin İslam, daha sonra öğrencilere tek tek diş kontrolü yaptı. Çocukların diş fırçalama alışkanlığını kazanabilmesini sağlamak amacıyla, öğrencilere dişlerin düzenli bir şekilde ve zamanında fırçalanmasının önemini de anlatan Yrd. Doç. Dr. İslam, dişlerini nasıl fırçalaması gerektiğini de uygulamalı olarak gösterdi.