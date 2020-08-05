Diyaliz Hastaları Meyve Tüketimine Dikkat!

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Nefroloji Anabilim Dalı Pratisyen Hekimi Dr. Rana Ömürova, Fazla Meyve Tüketiminin, Vücuda Giren Fazla Su Demek Olduğunu Bu Nedenle Diyaliz Hastalarının Meyve Tüketimine Dikkat Ederek, Aşırıya Kaçmaması Gerektiğini Hatırlattı.

Diyaliz Hastaları Yaz Aylarında Meyve Tüketimine Dikkat!

Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte diyaliz hastalarının beslenme konusunda kontrollü olması gerektiğini söyleyen Dr. Rana Ömürova, özellikle yaz aylarında artan meyve tüketimine bağlı olarak sıvı alımının sınırlandırılması gerektiğini belirtti. Sıvı tüketiminin diyaliz hastaları için oldukça önemli olduğunu vurgulayan Dr. Rana Ömürova, yaz mevsiminde artan sıcaklık değerleri, meyve çeşitliliği ve tüketimin artması sonucu vücutta fazla su birikmesi olabileceğini söyledi. Dr. Rana Ömürova: “Vücutta biriken fazla sıvı tansiyonu yükseltebilir, ödem ve kalp yetmezliğine yol açabilir. Bu nedenle yaz ayları, diyaliz hastalarının en çok dikkatli olması gereken dönemlerden biridir. Diyaliz hastaları vücutlarında biriken suyu ancak diyalizde atabildiklerinden, her zaman sıvı alımını asgari düzeyde tutmalıdırlar. Vücutta biriken suyun fazla olması diyaliz esnasında kramp ve ani tansiyon düşmesine yol açabilir.”

Diyaliz Hastalarının Dikkat Etmesi Gereken Besinler

Domates, biber, karpuz, kavun, kiraz, vişne, şeftali, kayısı ve üzüm tüketirken dikkat edilmesi gerektiğini, bu besinlerle ilgili temel sorunun aşırı tüketiminin vücutta sıvı ve potasyum fosfor oluşumuna neden olacağını söyleyen Dr. Rana Ömürova, yazın sonlarına doğru yetişen taze ceviz ve fındıktan da yüksek fosfor içerikleri nedeni ile özellikle uzak durulması gerektiğini belirtti. Dr. Rana Ömürova açıklamalarına şöyle devam etti: “Yazın sonlarına doğru yapılmaya başlanan ev salçalarından ve turşulardan diyaliz hastaları mutlak suretle kaçınmalıdır. Her mevsim için geçerli olmak üzere, bütün sebze ve meyvelerin aşırı tüketiminden kaçınmak hem potasyum hem de fosfor düzeyinin normal seyretmesi açısından önemlidir.”

Meyveler Yaklaşık %90 Oranında Su İhtiva Ediyor

Meyvelerin yaklaşık %90 oranında su içerdiğini söyleyen Dr. Rana Ömürova, bir orta boy şeftali veya bir elma ya da beş altı adet çileğin bir bardak suya denk geldiğini belirttiği açıklamalarına şöyle devam etti: “Yine büyükçe bir dilim karpuz iki bardağa yakın su içerir. Diyaliz hastaları aşırıya kaçmadan porsiyon kontrolünü doğru yaptıkları takdirde yaz mevsiminin nimetlerinden faydalanabilirler. Yaz mevsiminde güneşin etkisinin yoğun olduğu öğle saatlerinde güneşin altında kalmamalı, ani kramplar yaşayabilme riskine karşı ise denizde derin yerler tercih edilmemelidir.”