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DMÖ: Dünya, 1,5 santigrat eşiğini 2027’ye kadar aşabilir

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DMÖ Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas, "Bu rapor, Paris Anlaşması'nda belirtilen 1,5 santigrat seviyesini kalıcı olarak aşacağımız anlamına gelmiyor. Ancak DMÖ, artan sıklıkta geçici olarak 1,5 santigrat seviyesini aşacağımıza dair alarm veriyor" ifade
DMÖ: Dünya, 1,5 santigrat eşiğini 2027’ye kadar aşabilir

Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), küresel sıcaklıkların önümüzdeki 5 yılda 1,5 santigrat eşiğini aşabileceğini duyurdu.

Bilim insanları bu eşiğin aşılmasına yönelik oranın yüzde 66 olduğunu ifade ederek uyarıda bulundu.

DMÖ’den yayınlanan raporda, “2023 ile 2027 arasındaki yıllık ortalama küresel sıcaklığın en az bir yıl boyunca sanayi öncesi seviyelerin 1,5 santigrat üzerinde olma olasılığı yüzde 66’dır. Önümüzdeki beş yılın en az birinin ve bir bütün olarak beş yıllık dönemin, kaydedilen en sıcak dönem olma olasılığı yüzde 98’dir” denildi.

DURUM ALARM VERİYOR

DMÖ Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas, “Bu rapor, Paris Anlaşması’nda belirtilen 1,5 santigrat seviyesini kalıcı olarak aşacağımız anlamına gelmiyor. Ancak DMÖ, artan sıklıkta geçici olarak 1,5 santigrat seviyesini aşacağımıza dair alarm veriyor” ifadelerini kullandı.

Artan küresel sıcaklıklara ek olarak, insan kaynaklı sera gazları daha fazla okyanus ısınmasına ve asitleşmesine, buzul erimesine, deniz seviyesinin yükselmesine ve daha fazla olumsuz hava koşullarına yol açıyor.

Paris Anlaşması, tüm ülkelerin bu yüzyıldaki küresel sıcaklık artışını 2 santigrat ile sınırlamak için küresel sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde azaltmasına rehberlik edecek uzun vadeli hedefler belirlerken, önlemek veya azaltmak için artışı 1,5 santigrat ile daha da sınırlama çabalarını sürdürüyor. 

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