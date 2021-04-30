Doçentten ‘Hindistan varyantı’ uyarısı: Vakalar patlayabilir

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, iki ay sonra yeterli aşı temin edilememesi halinde, Hindistan varyantı nedeniyle vaka sayılarında patlama olabileceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da beş kişide Hindistan varyantı görüldüğünü duyurmuştu. Ayrıca, iki ay boyunca aşı tedarikinin güçleştiğini, sonra aşı bolluğu yaşanmasının beklendiğini ifade etmişti.

DHA’ya konuşan doçent, Hindistan’da şu an çok korkutucu tablo olduğunu, bazı kişilerde çift varyant tespit edildiğini belirterek, çift varyantın en korkutucu yönünün, bağışıklık sistemi, savunma hücreleri ve koruyucu antikorlardan kaçabilme yeteneğinin bulunması olduğunu dile getirdi.

Savaşçı, mutasyonun 17 ülkede görüldüğünü belirtirken, BioNTech aşısının Hindistan mutasyonundan etkilenmediğini belirtti. Doçent, “Aşı tek silahımız” dedi.

‘Daha ölümcül’

Doç. Dr. Savaşçı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hindistan’daki bilim insanları çok ağır semptomların olduğunu, diğer mutasyonlara göre daha bulaşıcı ve daha öldürücü olduğunun tespit edildiğini belirtti. Bizim gözümüz korktu açıkçası. Hindistan mutasyonunun diğer mutantlardan farkı, vücudun savunma hücrelerinden kaçabilme yeteneğine kavuşması. Şu anda biz aslında bütün vakalara mutasyon çalışmıyoruz, belki daha çok mutasyon çalışılırsa Hindistan mutasyonu daha çok karşımıza çıkabilir. Hindistan mutasyonunda çok dirençli bir ateş, ishal tablosu ve solunum yetmezliği daha ön planda. Bunun için Hindistan’da oksijen kaynakları tükenmiş durumda

‘Vakalar patlar’

Hindistan mutantının savunma hücrelerimizden kaçabilme yeteneğinin olduğunun gösterilmesi nedeniyle ülkemizde de iki ay sonra eğer aşılanmada da yeteri temini sağlayamazsak tekrar bir vaka patlamasıyla karşı karşıya kalabiliriz, Hindistan mutantı yayılırsa. Bu yüzden özellikle uçuşlar, sınırlar, temas olayını sıfıra indirmemiz lazım. Halkımız da vakalar azaldıkça rehavete kapılmamalı.

‘Göç’ eleştirisi

Doçent, vaka sayılarının istenen kadar düşmediğini belirterek şöyle devam etti: “Bizim ülkemizde sayılar düştü; ama istenilen sayıya düşmedi. Vatandaşlarımız ne yazık ki kapanma sürecini yanlış anladı. Bunu bir tatil fırsatına dönüştürmeye başladı insanlarımız. Büyük kentlerden, sahil kentlerine bir göç başladı. Özellikle uçak yolculuğunda çok büyük risk altındalar. Kendi araçları ile giderken de mutlaka mola yerlerinde yoğunluk olduğu için yine büyük risk altındalar. Bunun yanında en büyük sıkıntımız aslında gittikleri yerlerdeki sağlık imkanlarının yeteri düzeyde olmayacağıdır. Gittikleri yerlerde de temasa devam ederlerse corona virüse yakalanırlarsa çok ciddi sağlık sıkıntılarıyla karşılaşabilirler.”