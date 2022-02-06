Doğan Tilki Anısına Kadınlar Masa Tenisi Şampiyonası Düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Gerçek Tilki Şoför Okulu sponsorluğunda "Doğan Tilki anısına I. Geleneksel Kadınlar Masa Tenisi Şampiyonası " düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Salonunda gerçekleştirilen turnuvada 3 büyük Kulübün Kadın Masa tenisi sporcuları yarıştı. Şampiyonada çekişmeli geçen maçlar sonucunda Küçük Kaymaklı Spor Kulübü Kadın Masa Tenisi Takımı Şampiyon olurken ARUCAD Anka II. , Gençlik Gücü Takımı.ise III. oldu.

Doğan Tilki’nin anısını yaşatmak üzere düzenlenen şampiyonaya Başbakan Faiz Sucuoğlu da katıldı. Şampiyonada konuşan Başbakan Dr.Faiz Sucuoğlu, "Dereceye girenleri tebrik ediyorum. Bu turnuva vesilesiyle rahmetli Doğan Tilki abimizi de anmış olduk. Bu spor çok ilgi ister. Çok zahmetli bir spor. Çok yetenekli gençlerimiz var. İnşallah önümüzdeki süreçte gerekli desteği vererek Türkiye liglerinde gençlerimizin oynaması için her türlü imkan vereceğiz. O yüzden gençler çalışmaya devam ediniz. Tebrik ediyorum" dedi.

Kazanan takımlara ödülleri Başbakan Sucuoglu takdim ederken, ikinciye ödülünü UBP milletvekili seçilen Alişan Oşan, üçüncüye ise turnuva sponsoru Barış Tilki verdi.

Bu yıl ilki gerçekleştirilen ve Gerçek Tilki Şoför Okulu sponsorluğunda yapılan Masa Tenisi Kadınlar Takım Şampiyonası’nın geleneksel hale getirilerek bundan böyle her yıl düzenleneceği kaydedildi.