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Doğrudan Gelir Desteği kapsamında 23 milyon TL ödeme yarın yapılacak

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Genel Tarım Sigortası Fonu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, 20 kabul ve 14 ret oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi. 16 milletvekili oylamaya katılmadı.
Doğrudan Gelir Desteği kapsamında 23 milyon TL ödeme yarın yapılacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Genel Tarım Sigortası Fonu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, 20 kabul ve 14 ret oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi. 16 milletvekili oylamaya katılmadı.

OĞUZ: “FONUN 48 MİLYON TL ALACAĞININ PEŞİNDEYİZ”

Tarım Bakanı Dursun Oğuz, Genel Tarım Sigortası’nın çiftçinin olduğunu ve hep öyle kalacağını vurgulayarak, imece kartın da kendilerinin değil özel bankaların bir çalışması olduğunu kaydetti.

Genel Tarım Sigortası’nın alacaklarının 48 milyon TL civarında olduğunu ve bunun peşinde olduklarını ifade ederek, 3 günlük teknik çalışma nedeniyle suların verilemediğini söyleyerek, ”Şahali de bugün gösterdiği hassasiyeti bakanken de gösterseydi” dedi.

2015-2020 döneminde aküferde artış olmasının sevindirici olduğunu, bunun ülke için de önem taşıdığını kaydeden Oğuz, Geçitköy Barajı’ndan 93-97 günlük su çekimini 70 civarına indirdiklerini belirterek bunu nasıl sağladıklarını anlattı.

“SU HATTINDAKİ TAMİRLE İLGİLİ TAKVİMDE SAPMA YOK”

Oğuz, tamir ve montaj çalışmalarının şu anki durumuyla ilgili bilgi vererek, takvimde herhangi bir sapma olmadığını yineledi.

Oğuz, Gazimağusa hattında meydana gelen arıza nedeniyle de bu bölgeye her yerden 24 saat geç su verilebildiğini vurguladı.

YARIN 23 MİLYON TL DGD ÖDEMESİ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Doğrudan Gelir Desteği kapsamında 23 milyon TL ödemenin yarın yapılacağını belirterek, küçükbaş hayvan ödemelerinin de bu ay içinde yapılması için çalıştıklarını kaydetti.

Bakan Oğuz, Genel Tarım Sigortası kapsamında yer alması gereken seracılık, muz, bağcılık sektörlerinin dahil edildiğini, üreticiye daha çok sahi çıkmak için çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

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