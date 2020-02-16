  • BIST 120.151
  • Altın 308,333
  • Dolar 6,0428
  • Euro 6,5497
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

Doktorlar tuvalete gidecek zamanları olmadığı için altlarına bez bağlıyorlar!

» »
Dünya Sağlık Örgütü'nün COVID-19 adını verdiği koronavirüs salgınının başladığı Vuhan kentine gönderilen bazı sağlık görevlileri, Vuhan'a giderken saçlarını kazıtıyor
Doktorlar tuvalete gidecek zamanları olmadığı için altlarına bez bağlıyorlar!

Çin'de Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü'nün COVID-19 adını verdiği koronavirüs salgınının başladığı Vuhan kentine gönderilen bazı sağlık görevlileri, bölgeye saçlarını kazıtarak gitmeye başladı.

Çin Komünist Partisi'nin yayın organı China Daily gazetesi, Twitter hesabında Şaanşi'den Vuhan'a giden 20 kadar doktor ve hemşirenin toplu halde saçlarını kısmen ya da tamamen kazıtma görüntülerini yayımladı.

Şinhua haber ajansı da benzer bir videoda, bu önlemin hastalığın patojenlerin yayılmasına engellemeye yardımcı olabileceği gibi maskelerin takılması ve koruyucu giysilerin giyilmesini de kolaylaştırabileceği belirtildi.

Uzmanlar, hastanelerde zamana karşı yarış yaşandığını belirterek bunun önemli olduğunu zira bazı doktorların tuvalete gidecek zamanları olmadığı için altlarına bez bağladığını söylüyor.

Hastanelerdeki bazı sağlık personelinin dezenfektan nedeniyle ciltlerinin beyazlaştığı belirtiliyor.

Bölgeden gelen bazı fotoğraflarda da maskelerin doktorlar ve hemşirelerin yüzlerinde derin izler bıraktığı görülüyor.

Pekinli bir terapist, Washington Post gazetesine "Vuhan'daki her doktor ve hemşire büyük bir baskı altında. Hastaların kaygılandığını biliyoruz ama doktorlar da insan" dedi.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mısır'da İlk Yeni Tip Koronavirüs Vakası Tespit Edildi15 Şubat 2020 Cumartesi 11:30
  • Çin’de Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 1524’e yükseldi15 Şubat 2020 Cumartesi 09:43
  • Covid-19: Koronavirüs Çin'de 1700'den fazla doktor ve hemşirede de görüldü, bu kişilerden altısı öldü14 Şubat 2020 Cuma 22:14
  • 18 sağlık çalışanı taziye yemeğinden zehirlendi14 Şubat 2020 Cuma 21:59
  • Koronavirüs nesnelerin üzerinde ne kadar süre yaşayabilir?14 Şubat 2020 Cuma 21:43
  • Koronavirüsle mücadelede kullanılan ilaç Küba'dan14 Şubat 2020 Cuma 20:20
  • Koronavirüs tehlikesi büyüyor: Son 24 saatte 121 kişi hayatını kaybetti14 Şubat 2020 Cuma 09:49
  • Koronavirüs bir günde 242 can aldı13 Şubat 2020 Perşembe 11:39
  • Çapraz nakille hayata tutundular: Annelerinin böbreği nakledildi13 Şubat 2020 Perşembe 09:15
  • Sarımsak tansiyonu düşürür mü, nasıl etkiler? Tansiyon yüksekliği nasıl düşürülür?12 Şubat 2020 Çarşamba 22:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti