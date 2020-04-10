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Dolandırdıkları kişinin 250 bin dolarını paylaşamadılar: Çete üyeleri, ‘çalıntı parayı çalarken’ yakalandı

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Dolandırdıkları kişinin 250 bin dolarını paylaşamadılar: Çete üyeleri, ‘çalıntı parayı çalarken’ yakalandı
Dolandırdıkları kişinin 250 bin dolarını paylaşamadılar: Çete üyeleri, ‘çalıntı parayı çalarken’ yakalandı

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde 64 yaşındaki bir kadını telefonla arayıp kendini polis olarak tanıtarak dolandıran altı kişi, çalıntı 250 bin doları (1.67 milyon lira) paylaşamayınca yakayı ele verdi. Şüphelilerden üçü, parayı teslim alan çete mensubunun evinin kapısını kırmaya çalışırken yakalandı.

M.E, “Terör örgütü hesaplarını ele geçirdi. Paranı bize teslim etmen lazım. Onları yakalayınca iade edeceğiz” diyen birinden telefon aldığını, parayı teslim ettiğini, ancak dolandırılmış olabileceğinden şüphelendiğini belirterek polise başvurdu.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Güvenlik kameraları incelendi. Parayı alan kişinin kimliği tespit edildi. Ekipler, bu kişinin Fatih ilçesindeki evine gittiğinde kapıyı kırmaya çalışan üç kişiyle karşılaştı.

M.E.’yi dolandıran altı kişi arasında yer alan S.K. (25), Y. N. (25), ve E. B.(21) gözaltına aldı. Evde, bir yastık içine gizlenmiş 5 bin 300 lira bulundu.

Şüpheliler, 250 bin doları teslim alan çete mensubundan parayı çalmak için eve girmeye çalıştığını itiraf etti. Kadını dolandıran altı kişiden diğer üçü, çetenin lideri olduğu belirlenen İ.C (26) ile A. B. (23) ve E. G. (24) de gözaltına alındı.

Bu kişilerin internet üzerinden bazı programları kullanarak kendini 155 polis imdat telefondan arıyormuş gibi gösterdiği ortaya çıktı.

Altı şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

250 bin doların bulunması için çalışma başlatıldı.

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