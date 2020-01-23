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Dolandırıcıların yeni hedefi ‘jigolo adayı’ gençler

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Dolandırıcıların yeni hedefi işsiz ve ‘kolay yoldan’ para kazanmak isteyen gençler. Yasal bir hizmet sunduğunu iddia eden ‘jigolo’ siteleri görüşme başına 10 bin liraya kadar para vadedip gençlerin paralarını alıyor.
Dolandırıcıların yeni hedefi ‘jigolo adayı’ gençler

Dolandırıcıların yeni hedefi işsiz ve ‘kolay yoldan’ para kazanmak isteyen gençler. Yasal bir hizmet sunduğunu iddia eden ‘jigolo’ siteleri görüşme başına 10 bin liraya kadar para vadedip gençlerin paralarını alıyor.

‘Jigolo adayları’ cep telefonuna gelen mesajlarla ya da internet siteleri üzerinden başvuruya çağrılıyor. Google’da basit bir aramayla karşınıza onlarca ‘jigololuk ajansı’nın internet sitesi çıkıyor. ‘Bayanlarla tanışıp gezerek para kazanmayı’ vadeden bu sitelerin bazılarında ‘fiyat tarifesi’ dahi yer alıyor. İsim, yaş, telefon numarası gibi birkaç küçük bilgi girerek doldurulan formlar sonrası adaylar aranıyor.

Kayıt ücreti, teminat bedeli, vergi kesintisi adı altında ‘Jigolo adayları’ndan para alan sözde ajanslara sonrasında herhangi bir şekilde ulaşılamıyor.

Sayıları giderek artan bu ‘mağdurlar’a, kullanıcıların aldıkları hizmetler ya da ürünler hakkında eleştirilerini yazdıkları sikayetvar.com sitesinde de rastlamak mümkün:

05550785*** bu numara ve H…aşk jigolo denilen siteye başvuru yaptım ve beni dinlemeden etmeden bana 1400 TL’lik fatura çıkarmışlar insanlarla oynayıp paralarını yemek istiyorlar onlardan önce haklarında işlem başlattım kiminle oynadıklarını bilmiyorlar.

“İzmir’de yaşıyorum iki defa para yatırdım, ilk baş üyelik parası istediler 200 TL yatırdım sonra bayan aradı, saat 8/30 da buluşalım dedi tamam dedim. Sonra 2 saat görüşmem gerektiğini söyledi. 500 TL vereceklerini söyledi sonra 150 TL komisyon istedi. Buluşmadan onu da ATM’ den yatırdım sonra onay vereceğiz dediler. Sonra bekledim biraz dönmediler. Telefon açtım siteye açmadılar.”

Bazı mağdurlar savcılığa gidip şikayetçi olsa da bu şekilde parasını kaptırdığı için utandığından konuyla ilgili herhangi bir şey yapmayanlar da var.

jigolo2.jpgCumhuriyet gazetesinden Seyhan Avşar‘a konuşan mağdurlardan biri, internette gördüğü ilan üzerine yaşananları şu sözlerle anlattı: “Ben bu tarz işlere bulaşmak istemezdim. Ancak bir sürü iş başvurusu yaptım. Kimse dönüş yapmadı. Sanki o an şeytan beni dürttü. Başvuru formu doldurdum. Sonra biri aradı. ‘Gold mu VIP mi?’ diye sordu. VIP üyeliğinden daha fazla para kazanacağım söylendi. Ben de 2 bin TL borç alıp üye oldum. Aynı gün aradığım numaraya bir daha ulaşamayınca dolandırıldığımı anladım.”

Emniyete ve savcılığa gidip şikâyette bulunmadığını belirten E.K., “Param gitti, bir de dillere dolanmak istemedim” dedi. 

 

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