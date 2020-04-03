Dolar 6.70'i aştı, TL'de kayıp yüzde 1,5 düzeyinde

Dolar fiyatları, saat 14.26 itibarıyla 6.7138 TL seviyesinde hareket ediyor.

Yeni güne 6.68 TL seviyesinden başlayan dolar kuru yüzde 1.5 artışla 6.7133'ten işlem görürken, Euro ise 7.2435'ten alıcı buluyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.61 TL seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe 6.68 TL seviyesinden başladı.



Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.6075 TL seviyesini görürken; en yüksek ise 6.7133 TL seviyesini gördü. Dolar fiyatları, saat 14.26 itibarıyla 6.7138 TL seviyesinde hareket ediyor.



Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.2672 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.2435 TL seviyesinde bulunuyor.

Piyasalar, bugün yurt içinde sürpriz yapmayan enflasyon verisinin ardından yurt dışında ABD istihdam verisini takip edecek. ABD'de dün işsizlik başvurularının 6,6 milyon kişi ile rekor seviyeye çıkmasının ardından bugün de istihdamda düşüş yaşanması bekleniyor.