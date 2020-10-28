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Dolar 8.32 ile rekor kırdı, Albayrak: 'Ekonomimize güven artıyor'

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Dolar her geçen dakika rekor üzerine rekor kırarken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisine güvenin arttığını söyledi.
Dolar 8.32 ile rekor kırdı, Albayrak: 'Ekonomimize güven artıyor'

Dolar her geçen dakika rekor üzerine rekor kırarken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisine güvenin arttığını söyledi.

Dolar/TL kuru 8,32 seviyesine kadar yükselerek yeni bir tarihi zirveyi gördü, euro ise 9.75’e yükseldi.

ürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal yılın son enflasyon raporu sunumu için ekonomi kamuoyunun önüne çıktı. Uysal 2020 ve 2021 enflasyon beklentilerinin yukarı yönlü revize edildiğini açıkladı. 

Murat Uysal, 2020 yılı sonu gıda enflasyonu tahminini yüzde 13,5'e çektiklerini belirtti. 

Uysal "Reel açıdan TL aşırı değersiz, kurla ilgili hedefimiz yok” açıklamasını yaptığı gün içinde Türkiye İstatistik Kurumu da ekonomik güven endeksini açıkladı. Endeks eylül ayında 88,5 iken, ekim ayında %4,8 oranında artarak 92,8 değerine yükseldi.

 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Albayrak  “Farklı siyasi saiklerle bir olup battık, bittik yaygarasıyla algı oluşturmaya çalışanlara inat, ekonomimize güven artıyor!” diyen Albayrak, “Ekonomik Güven Endeksi eylülde 88,5 iken ekimde %4,8 oranında artarak 92,8 değerine yükseldi” ifadelerini kullandı. 

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