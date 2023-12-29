Dolar/TL kurunda yılın son işlem gününde rekor: 29,73

Kur bankalararası piyasadaki ilk işlemlerde 29,73 seviyesini gördü. Daha sonra 29,50'li seviyelerde denge kazandı.
33.29"a kadar çıkan Euro/TL kuru 32,70'lerde; 38,30'a kadar yükselen Sterlin/TL kuru da 37,60'larda seyrediyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Mart ayında faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik öngörülerin sürdüğünü belirterek, yılın son işlem günü nedeniyle piyasalarda oynaklığın yüksek olduğunu söyledi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in 2 yıldır süren enflasyonla mücadelesinin sonuna yaklaşıldığına işaret ediliyor.
Merkez Bankası 15 Aralık'ta, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 71 katılımcıyla gerçekleştirdiği Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını yayımlamıştı.
Katılımcıların yıl sonu Dolar/TL kuru beklentisi 29,6229 olmuş, 12 ay sonrası için kur beklentisi 38,62'den 39,4590'a yükselmişti.
Eylül ayında açıklanan Orta Vadeli Program'da (OVP) ise Dolar/TL kurunun yıllık ortalama değerleri 2023'te 23,9, 2024'te 36,8 TL, 2025'te 43,9, 2026'da ise 47,8 TL olarak tahmin edilmişti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.