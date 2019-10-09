  • BIST 101.198
  • Altın 282,369
  • Dolar 5,8397
  • Euro 6,4102
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Dörtyol’daki kilise için bağış kampanyası

» »
Mağusa’ya bağlı Dörtyol köyünde (Prastio) bulunan “Agios Georgios” kilisesinin idamesi için, Güney Kıbrıs’ta bağış kampanyası başlatıldı.
Dörtyol’daki kilise için bağış kampanyası

Kilisenin idame ettirilmesi için istenen gerekli paranın toplanmasına ilişkin kampanyanın gelişme halinde bulunduğunu yazan Fileleftheros gazetesi,  bağış kampanyası başlatma sorumluluğunu “Konstantia Metropolitliğinin desteğiyle Mağusa Dörtyol Belediye Meclisi, Mağusa Dörtyol Göçmen Derneği ve Agios Georgios Kilisesi Kilise Komitesi’nin üstlendiğini” yazdı.

Kampanyanın başlatılması için Rum İçişleri Bakanlığından izin alındığını da kaydeden gazete, kampanyanın amacının en az 30 bin Euro toplanması olduğunu belirtti.
Kilisenin idamesine “kendi kendini finanse eden projeler” çerçevesinde, Kültürel Miras Teknik Komite tarafından karar verildiğini de yazan gazete, kilisedeki çalışmaların 2020 yılı içerisinde başlamasının planladığını ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır arasındaki üçlü zirve bugün kahire’de gerçekleştiriliyor08 Ekim 2019 Salı 11:20
  • Güney Kıbrıs EXPO2020 Dubai Fuarı’na katılıyor07 Ekim 2019 Pazartesi 16:44
  • “KKTC’yle doğrudan ticaret destek buluyor”07 Ekim 2019 Pazartesi 16:43
  • Hacıyannis’ten AGİT toplantısında KKTC’deki Rum kültürel mirasıyla ilgili şikayet07 Ekim 2019 Pazartesi 12:36
  • Uyuşturucu çetesinin başı yakalandı07 Ekim 2019 Pazartesi 12:29
  • Rus kadına ırkçı saldırı Güney Kıbrıs’ın gündemine oturdu07 Ekim 2019 Pazartesi 12:25
  • Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’tan sürpriz Güney Kıbrıs ziyareti07 Ekim 2019 Pazartesi 11:08
  • Anastasiadis Macron ile görüştü07 Ekim 2019 Pazartesi 10:38
  • “Türk ambargosu” yüzünden havayollarına tazminat ödenmesi konusu mahkemelik oldu04 Ekim 2019 Cuma 14:05
  • Rum yönetiminin Maraş konusunda BM Güvenlik Konseyi’ne başvurusu Rum basınında geniş yer buldu04 Ekim 2019 Cuma 13:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti