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Döviz güne nasıl başladı? 14 Şubat 2023

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Euro 20,23 liradan, sterlin 22,89 liradan güne başladı
Döviz güne nasıl başladı? 14 Şubat 2023

Döviz güne nasıl başladı? 14 Şubat 2023

Euro 20,23 liradan, sterlin 22,89 liradan güne başladı 

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