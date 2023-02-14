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14.02.2023 10:27
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Döviz güne nasıl başladı? 14 Şubat 2023
Euro 20,23 liradan, sterlin 22,89 liradan güne başladı
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