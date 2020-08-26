Döviz Kurları (26 Ağustos 2020)

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
26 Ağustos 2020'nin sabah saatlerinde dolar güne 7,3972 lira seviyesinde başladı.
Euro/TL ise 87476 liradan, işlem görüyor
Sterlin ise 9,7234 liradan işlem görüyor.
Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
26 Ağustos 2020'nin sabah saatlerinde dolar güne 7,3972 lira seviyesinde başladı.
Euro/TL ise 87476 liradan, işlem görüyor
Sterlin ise 9,7234 liradan işlem görüyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.