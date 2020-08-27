Döviz Kurları( 27 Ağustos 2020 )

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
27 Ağustos 2020'nin sabah saatlerinde
Dolar güne 7,3607 lira seviyesinde başladı.
Sabah saat 08.35 itibariyle Euro/TL 8,7100 liradan,
Sterlin ise 9,7301 liradan işlem görüyor.
Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
27 Ağustos 2020'nin sabah saatlerinde
Dolar güne 7,3607 lira seviyesinde başladı.
Sabah saat 08.35 itibariyle Euro/TL 8,7100 liradan,
Sterlin ise 9,7301 liradan işlem görüyor.
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