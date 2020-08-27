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Döviz Kurları( 27 Ağustos 2020 )

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Döviz Kurları( 27 Ağustos 2020 )
Döviz Kurları( 27 Ağustos 2020 )

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

27 Ağustos 2020'nin sabah saatlerinde 

Dolar güne 7,3607 lira seviyesinde başladı.

Sabah saat 08.35 itibariyle Euro/TL 8,7100 liradan, 

Sterlin ise 9,7301 liradan işlem görüyor.

 
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