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Döviz Kurlarında Bugün

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Döviz Kurlarında Bugün
Döviz Kurlarında Bugün

Dolar/TL 2 Eylül 2020'de spot piyasada 7,3669 lira alış fiyatı, 7,3768 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.

Euro/TL ise 8,7699 lira alış fiyatı, 8,7864 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

Sterlin ise 9,5804 liradan alıcı buluyor

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