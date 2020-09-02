Döviz Kurlarında Bugün

Dolar/TL 2 Eylül 2020'de spot piyasada 7,3669 lira alış fiyatı, 7,3768 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Euro/TL ise 8,7699 lira alış fiyatı, 8,7864 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Sterlin ise 9,5804 liradan alıcı buluyor
Dolar/TL 2 Eylül 2020'de spot piyasada 7,3669 lira alış fiyatı, 7,3768 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Euro/TL ise 8,7699 lira alış fiyatı, 8,7864 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Sterlin ise 9,5804 liradan alıcı buluyor
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